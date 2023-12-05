خلاف في برشلونة حول صفقة «صديق دي يونج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة منذ مجيئه لفترة ولاية ثانية، إبرام الصفقات «الرخيصة» والأقل تكلفة مادية، بل ويفضل أن تكون «مجانية» أوعلى سبيل الإعارة، حتى لا يضطر لدفع مبالغ كبيرة، في وقت يعاني فيه النادي «الكتالوني» صعوبات مالية واقتصادية كبيرة.

ويتردد اسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بين الصفقات التي ينوي برشلونة التعاقد معها في الميركاتو الشتوي المقبل. ويقاتل هذا اللاعب الهولندي من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب مع «الشياطين الحمر»، منذ أن غادر فريقه السابق أياكس، وأبلغ مواطنه إيريك تن هاج المدير الفني الحالي لليونايتد، والذي كان مدرباً سابقاً له في النادي الهولندي، بحاجته إلى لعب دقائق أكثر، إذ إنه لم يلعب هذا الموسم إلا 21 دقيقة فقط، بعد أن لعب طوال الموسم الماضي 291 دقيفة فقط، ولم ينفعه وجود تن هاج على رأس القيادة الفنية للفريق.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن وضع فان دي بيك يمكن تفهمه فيما يتعلق بسعيه للرحيل في الميركاتو الشتوي القادم، وأن يوفنتوس الإيطالي يهتم بالحصول على خدماته لتعويض غياب الفرنسي بول بوجبا الموقوف لتعاطيه المنشطات، وأيضاً نيكولو فاجيولي بسبب المراهنات.

وأكدت الصحيفة أن وكيل فان دي بيك عرضه على برشلونة ليلعب إلى جوار مواطنه وصديقه فرينكي دي يونج زميله السابق في أياكس، غيرأن ديكو المدير الرياضي ومسؤول التعاقدات غير متحمس لفكرة التعاقد معه كحل مؤقت في المدى القصير لتعويض غياب جابي بسبب الإصابة الطويلة «أكثرمن 7 أشهر»، بينما يرى الطاقم التدريبي بقيادة تشافي هيرنانديزالمدير الفني أن فان دي بيك من الممكن أن يكون «صفقة مفيدة» لموسم كامل، ولوعلى سبيل الإعارة، نظراً لأن برشلونة لا يملك القدرة المالية على شرائه بصفة نهائية، ومنحه راتبه في وقت يعاني فيه تجاوز«سقف الرواتب».

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحتاج أكثر إلى لاعب وسط مدافع بصورة أكبر لكي يبدأ اللعب من الدفاع ويقوم بواجباته الدفاعية في المقام الأول، في حين أن دي بيك اعتاد اللعب في الوسط المتقدم الذي يشغله حالياً أكثرمن لاعب في برشلونة «بيدري وجوندوجان ودي يونج وسيرجيو روبرتو وفيرمين لوبيز» يتنافسون فيما بينهم للحصول على أكبرعدد من الدقائق، ما يصعّب مسألة التعاقد معه.