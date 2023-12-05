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الرياضة

برنامج حافل لـ «الشارقة الرياضي» في مهرجان ضواحي

برنامج حافل لـ «الشارقة الرياضي» في مهرجان ضواحي
5 ديسمبر 2023 17:30

 

الشارقة (الاتحاد)

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أعد مجلس الشارقة الرياضي برنامجاً حافلاً للمشاركة في النسخة الـ 12 من مهرجان ضواحي، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى من 8 إلى 29 ديسمبر الحالي بحديقة القرائن 4، حيث يشارك المجلس بفعاليات متنوعة من خلال جناح خاص يتم فيه تقديم مسابقات جماهيرية بسحوبات على جوائز، وهدايا للزوار وعروض وأفلام ترويجية عن أنشطة المجلس، كما يشارك 16 نادياً من الإمارة بإسهاماتهم المختلفة وهي: الشارقة الرياضي، البطائح، الحمرية، الذيد، اتحاد كلباء، المدام، مليحة، دبا الحصن، خورفكان الرياضي، الشارقة الثقافي للشطرنج، الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، الشارقة للصقارين، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للسيارات القديمة.
وصرح عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بأن المشاركة في فعاليات المهرجان تتواصل سنوياً لأنه مهرجان جماهيري مجتمعي ناجح بكل المقاييس ويسعد كل مرتاديه وزواره، والفضل في ذلك لدائرة شؤون الضواحي والقرى وجهود رئيسها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، خصوصاً وأن الأنشطة المجتمعية تكمل الدور الرياضي للمجلس، والفعاليات تتواصل على مدار 22 يوماً، مما يوفر فرصة ذهبية لتواصل المجلس مع كل فئات وأطياف جمهور الشارقة.

مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال الحزامي
دائرة شؤون الضواحي
أندية الشارقة
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