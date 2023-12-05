2.4 مليون رياضي يشاركون في «تحدي دبي للياقة»

دبي (الاتحاد)

بعد شهر كامل من أنشطة الصحة واللياقة البدنية، اختتمت الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة 2,406,181 مليون شخص في جميع فعالياتها التي أقيمت على مدار 30 يوماً، والتي حظيت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأقيم «تحدي دبي للياقة» في الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر، وتضمن ثلاث قرى للياقة البدنية: «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» المحبوبة، و«مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية» برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و«مركز الجري والدراجات الهوائية». وقد استقبلت هذه القرى عدداً كبيراً من الزوار بلغ 400,000 طوال فترة التحدي، حيث كانت قرى رئيسية تجمع عشاق اللياقة البدنية لاستكشاف العديد من الأنشطة وتجربة مجموعة متنوعة من عروض اللياقة البدنية مع الاستمتاع بمشاعر الصداقة مع زملائهم المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، أدّى 26 مركزاً للياقة البدنية المجتمعية دوراً محورياً في تحفيز الأفراد وإلهامهم على المستوى العام. وكانت هذه المراكز بمثابة منصات للياقة البدنية والعافية يسهل الوصول إليها.

كما قدّم «تحدي دبي للياقة» حدثين ضخمين كانا فرصة لعيش تجربة لا تُنسى واستكشاف أبرز معالم مدينة دبي الرائعة، فقد تم إغلاق شارع الشيخ زايد الشهير أمام السيارات حتى يتمكن الأفراد من ركوب الدراجات والجري في قلب دبي. واستقبلت الدورة الرابعة ما يزيد على 35000 درّاج، قطعوا مجتمعين مسافة هائلة تزيد على 546000 كيلومتر.

وفي تعزيز كبير لروح المجتمع الواحد، قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 226000 مشارك في فعالية الجري، إضافة إلى ذلك، أقيم «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لأول مرة ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، حيث شهد إقبالاً كبيراً وركب نحو 1000 مشارك أمواج مياه سد حتا الهادئة مع الاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة.

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بالنجاح الكبير للدورة السابعة، وقال: «أثبت تحدي دبي للياقة مرة أخرى أنه فعالية مجتمعية مهمة للغاية تعزز توحد مجتمعنا نحو الوصول لمزيد من الصحة والعافية. ويعكس الإقبال والمشاركة الكبيرة حماس سكان دبي وزوارها المتزايد نحو تبني نمط الحياة النشط. ويسرنا أن نرى الأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي على الصحة البدنية والنفسية للمشاركين. ولم يكن هذا النجاح الكبير سيتحقق لولا الدعم الذي لا يقدر بثمن من شركائنا ورعاتنا ومتطوعينا، حيث أدى تفانيهم والتزامهم بتعزيز نمط الحياة الصحي دوراً مهماً للغاية في هذا الإنجاز».

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مع انضمام أكثر من 2.4 مليون مشارك إلى تحدي دبي للياقة هذا العام، أظهرنا مرة أخرى التزامنا الراسخ بتعزيز صحتنا البدنية والنفسية على المستوى الجماعي، حيث نسعى كمجتمع متحد من أجل بناء مستقبل أكثر صحة ونشاطاً. وقد تم إطلاق تحدي دبي للياقة بهدف إتاحة الفرصة للجميع لاستكشاف مجموعة رائعة من مرافق اللياقة البدنية في مدينتنا وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً. ولكن لا ينبغي أن تنتهي التغييرات الإيجابية والعادات الصحية التي تبناها الجميع بانتهاء تحدي دبي للياقة، وأحث الجميع على اعتبار ذلك نقطة انطلاق للصحة والعافية مدى الحياة». وأضاف: «حققت الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة نجاحاً كبيراً، وأتقدم بخالص الامتنان لجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الرائع».