بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تطلق حملة ترويجية للتنس



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تدشن نسختها الثانية خلال الفترة من 3- 11 فبراير، حملة ترويجية عن التنس تجول أنحاء العاصمة في الفترة التي تسبق البطولة، لرفع مستوى الوعي حول الحدث وإتاحة الفرصة للحضور للتنافس في أنشطة مختلفة، حيث يحصل الفائزون على رمز خصم لاستخدامه عند شراء التذاكر، ويحصلون على سلع البطولة ذات العلامة التجارية.

وتقام النسخة الثانية من البطولة بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، ويجمع الحدث أفضل اللاعبات على مستوى العالم، سيراً على خطى السويسرية بليندا بنسيتش، التي فازت بالحدث الافتتاحي في وقت سابق من هذا العام، والتونسية أنس جابر، التي تحتل المركز السادس حالياً في تصنيفات رابطة محترفات التنس، هي أول لاعبة تم تأكيد مشاركتها في المسابقة، وسيتم الإعلان عن جميع اللاعبات المشاركات في الفترة التي تسبق البطولة.

ومن المقرر أن تزور الجولة الترويجية أماكن مختلفة على مدار 20 يومًا، بدءاً من بطولة العالم لسبارتن 2023 في الوثبة، يوم السبت 9 ديسمبر، وقال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي ومدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «الجولة الترويجية ستمنح الفرصة لمعرفة المزيد عن البطولة والمشاركة في الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تحمل طابع التنس، ومع بقاء شهرين فقط على انطلاق البطولة، بدأت الإثارة تتزايد بالفعل، ولا شك أن الجولة الترويجية ستزيد من شعور الترقب المحيط ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة».

تشمل الأنشطة المتاحة للضيوف المشاركين في الجولة الترويجية مبادلة أبوظبي المفتوحة: لعبة تنس تعتمد على الواقع الافتراضي، ونسخة على طراز لعبة التنس من كونكت فور، وتحدي يتم فيه تكليف المشاركين بإنشاء خط من أربع كرات تنس ضخمة من خلال إسقاطها بطريقة استراتيجية على لوحة اللعب.

وحظيت الجولة الترويجية الماضية قبل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى بمشاركة 2351 رياضياً على مدار 40 ساعة من وقت تفعيلها، وبلغ إجمالي عدد الزوار 8292 شخصاً على مدار أربعة أيام في موقعين مختلفين.