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الرياضة

«أبوظبي إكستريم» تطلق نسختها الثانية 19 يناير

«أبوظبي إكستريم» تطلق نسختها الثانية 19 يناير
5 ديسمبر 2023 19:30

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبو ظبي إكستريم» عن تنظيم النسخة الثانية في 19 يناير المقبل، في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بعد نجاح النسخة الأولى في أكتوبر الماضي.
وتعلن اللجنة المنظمة لاحقاً عن قائمة النجوم المشاركين في النسخة الثانية، وفقاً للمعايير التي ستحددها، حيث سيتم على أساسها اختيار بطاقات النزال الرئيسة، والمشتركة، كما تشارك فيها العديد من المواهب الشابة من الإمارات والمنطقة العربية.
وتجمع «أبوظبي إكستريم» بين رياضتي «الجو جيتسو والجرابلنج»، وتقام منافستها داخل القفص.
وشهدت النسخة الأولى مشاركة نخبة من النجوم أبرزهم نيمان جريسي، مارفن فيتوري، وفيلبي اندرو ومجموعة من المواهب العربية، منهم عبد الكريم السلوادي، طارق سليمان، زايد الكثيري، وإسلام رضا.
وقال طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) المنظمة للحدث: «نعمل على أن تكون النسخة الثانية أكبر وأضخم على كافة الصعد، ونواصل العمل والتطور اعتماداً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى».
وأضاف: «نركز من خلال الحدث على إبراز دور أبوظبي كمركز عالمي لألعاب الفنون القتالية المختلطة، وبعد نجاح النسخة الأولى، كان علينا تقديم الأفضل في النسخة الثانية، في ظل ارتفاع شعبية الألعاب القتالية بين الجمهور».

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