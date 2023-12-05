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الرياضة

خلود الزعابي تُدير نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات

خلود الزعابي تُدير نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات
5 ديسمبر 2023 19:41

 
دبي (الاتحاد)

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تُدير حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات لكرة القدم بين منتخبي سوريا ولبنان، ويُقام النهائي غداً الأربعاء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمّان، ويضم طاقم حكام المباراة كلاً من الأردنية إسلام العبادي (مساعد أول) والسعودية شهد زربان (مساعد ثان) والأردنية إسراء المبيضين (حكم رابع).
وكانت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا قد سبق وكلفّت حكمتنا الدولية بإدارة المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي الأردن (ب) ولبنان، كما شاركت (حكماً رابعاً) ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة لبنان وسوريا، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

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