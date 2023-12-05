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الرياضة

بطولة الفجيرة الأولى لترويض الخيول تنطلق 17 ديسمبر

بطولة الفجيرة الأولى لترويض الخيول تنطلق 17 ديسمبر
5 ديسمبر 2023 19:50


الفجيرة (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الأولى لترويض الخيول «الدريساج» اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة التي ستنطلق 17 ديسمبر الجاري في المنطقة القريبة من قلعة الفجيرة التاريخية، بهدف زيادة وتنويع أنشطة الفروسية بالإمارة وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بزيادة الاهتمام برياضة الآباء والأجداد، وضرورة مواكبتها لما وصلت إليه دولة الإمارات من رقي وتقدم في كافة المجالات.
وأشاد علي الكعبي رئيس لجنة الدريساج باتحاد الفروسية والسباق، مدير بطولة الفجيرة للدريساج بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفجيرة من أجل التعريف برياضة الفروسية من خلال استضافتها للعديد من المسابقات والفعاليات في هذا المجال، مشيراً إلى أن إقامة بطولة الفجيرة الأولى لترويض الخيل «الدريساج» تشكل إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة وحضورها في هذا المجال.
وقال الكعبي: «لرياضة الفروسية مكانة خاصة بين أبناء الإمارات، وهي تعتبر من الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة لما تعكسه من قيم الانتماء، والأصالة فالفروسية رياضة وثيقة الارتباط بموروثنا الثقافي الأصيل الذي نحرص على نقله وتكريسه للجيل القادم من أبنائنا».
وتحظى رياضة ومنافسات ترويض الخيول «الدريساج» بإقبال كبير من قبل الفرسان من مختلف اسطبلات الدولة، وهي رياضة أولمبية تعكس قدرة الفارس على التحكم في الخيل، حيث يتبارى فيها المتنافسون في عرض مهاراتهم وقدراتهم في ترويض الحصان.

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