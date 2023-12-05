المفاجآت تضرب «دولية الحبتور للتنس»

رضا سليم (دبي)

ضربت المفاجآت بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ26 والمقامة حالياً بملاعب التنس في فندق الحبتور جراند، بعدما نجحت الروسية زي تسيفا المتأهلة من الدور التمهيدي في الفوز على المجرية تيما بابوش صاحبة الصولات والجولات العالمية، في أولى المواجهات باليوم الثاني للبطولة واستمرت المباراة لمدة 90 دقيقة، وانتهت بمجموعتين للاعبة الروسية من دون رد بنتائج 6-4 و6-4.

وشهد الملعب الرئيس فوز الكرواتية ماريا تيموفينا المصنفة الخامسة على البطولة على الأوكرانية كارترينا المتأهلة من الدور التمهيدي والتي انسحبت لعدم قدرة استكمال المباراة بسبب الإصابة التي لحقت بها ولم تكمل المجموعة الأولى من المباراة، وفازت البريطانية ايميلي ابلتون المتأهلة من الدور التمهيدي على الهندية انكيتا رينا بمجموعتين مقابل من دون رد، بنتيجة 6-2و6-2.

وفي مباراة قوية استمرت 95 دقيقة، نجحت الكرواتية تينا لوكاس في الفوز على السويسرية ليوني كينج بمجموعتين من دون رد، بنتيجة 7-5 و7-5، بينما كانت أطول مباراة في اليوم الثاني للبطولة التي جمعت بين الروسية انستاسيا تيخوموفا المصنفة الرابعة في البطولة على الأسترالية أرينا رودي، واستمرت ثلاث ساعات وخمس دقائق «185 دقيقة»، وحسمتها انستاسيا تيخوموفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 5-7 و6-3 و7-6.

وفي صراع بين اللاعبات المتأهلات من الدور التمهيدي حققت البلغارية ايزابيلا اشنيكوفا فوزاً مستحقاً على الصربية لولا راديفو بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 6-1 و6-2 في مباراة استمرت 50 دقيقة.

وفي مسابقة الزوجي حقق الزوجي المكون من الروسية ايكاترينا وزميلتها الرومانية بوجيكا فوزاً كبيراً على الزوجي المكون من الهندية جيكياسا وزميلتها البلغارية ايفا ابو سعد بمجموعتين من دون رد وبنتيجة 6-0 و6-1، واستمرت المواجهة 50 دقيقة.