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الرياضة

بوكيتينو: غداً ليس أفضل وقت لمواجهة يونايتد

بوكيتينو: غداً ليس أفضل وقت لمواجهة يونايتد
5 ديسمبر 2023 20:11

 
لندن (رويترز) 

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قد يكون تركيز وسائل الإعلام على المشاكل في غرفة ملابس مانشستر يونايتد لكن مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو لا يعتقد أنه توقيت جيد لمواجهتهم، وبينما يدخل تشيلسي المباراة غداً الأربعاء منتشياً بفوزه 3-2 بملعبه على برايتون آند هوف ألبيون، خسر يونايتد بهدف أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، حيث نفى المدرب إريك تن هاج شائعات عن مشاكل داخل فريقه.
وقال بوكيتينو للصحفيين: «أعتقد أن الفريقين في نفس المستوى ولكن في أوضاع مختلفة، لا أظن أنه وقت جيد للعب المباراة، سنواجه منافساً في غاية الصعوبة لأنهم يريدون الفوز ونحن نريد الحفاظ على زخمنا والبناء على فوزنا على برايتون والتقدم في الترتيب. من المهم بالنسبة لنا أن نكون في مركز مختلف».
ورفض بوكيتينو التعليق عن الوضع في يونايتد مفضلاً النظر إلى مستقبل فريقه، وقال «لست الشخص الذي يتحدث عما يحدث في الأندية الأخرى، أنا سعيد هنا في هذا المشروع، أركز على فريقي. نحتاج إلى تقديم أداء أفضل، إنها عملية يمكنني شرحها ولكن لا يمكنني مقارنتها بناد آخر. نبني شيئاً نؤمن أنه سيكون مذهلاً، فهو يتعلق بفترة من الوقت والفوز بما نريد».
ومع ذلك، كان للأرجنتيني كلمات دعم وذكريات جميلة عن تن هاج مدرب يونايتد وأياكس أمستردام السابق، وقال: «إنه مدرب رائع. أتذكر عندما كنت مدرباً لتوتنهام ولعبنا أمام أياكس في قبل نهائي دوري الأبطال. أعتقد أنه من الجيد رؤيته بعد أربع سنوات لأنه منذ تلك المباراة لم نحظ بشرف مقابلة بعضنا البعض مجدداً».
وأكد بوكيتينو أن روميو لافيا وكريستوفر نكونكو ما زالا غير متاحين بسبب الإصابة بينما سيغيب نوني مادويكي وليزلي أوجوتشوكو عن رحلة يونايتد أيضاً، ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن يونايتد صاحب المركز السابع. 

بوكيتينو
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