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الرياضة

جوارديولا: سيتي سيفوز بالدوري مجدداً

جوارديولا: سيتي سيفوز بالدوري مجدداً
5 ديسمبر 2023 20:22

نشستر (رويترز) 

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يزال يشعر بأن فريقه سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الرابع توالياً، وهو رقم قياسي، رغم التعادل في آخر ثلاث مباريات، ويحتل حامل اللقب المركز الثالث متأخراً بنقطة واحدة عن ليفربول، وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة سيتي غداً الأربعاء أمام أستون فيلا صاحب المركز الرابع تحت قيادة المدرب أوناي إيمري «شعوري هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لعبنا بنفس مستوى ليفربول أو توتنهام، فسنفعل ذلك مرة أخرى».
وأضاف «الناس لا يصدقون ذلك بعد ثلاثة تعادلات، لكننا سنفعلها مرة أخرى. نعلم أن الأمر ليس سهلاً، ولم يتمكن أي فريق من تحقيق ذلك حتى الآن (أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي) ولهذا السبب تكمن الصعوبة».
وتعادل سيتي 3-3 على أرضه أمام توتنهام يوم الأحد بعد تعادله 1-1 مع ليفربول، ونتيجة مثيرة 4-4 أمام تشيلسي.
وعبر جوارديولا عن قلقه بشأن الأهداف التي استقبلها الفريق لكن الإحصائيات تقارن بشكل جيد بالموسم الماضي عندما فاز سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقال «متوسط عدد الأهداف التي نستقبلها أقل باستثناء مباراة تشيلسي. بقية المباريات في نفس مستوى المواسم السابقة عندما فزنا بالكثير من الألقاب».
وأضاف جوارديولا، أن جون ستونز مدافع سيتي ومنتخب إنجلترا جاهز للعب بعد الإصابة، ربما كلاعب وسط مدافع في غياب رودري الموقوف، بينما سيخضع جيريمي دوكو لاختبار لياقة، كما يغيب جاك جريليش بسبب الإيقاف عن مباراة أستون فيلا الذي فاز بآخر 13 مباراة على أرضه في الدوري.
وقال جوارديولا إنه يكن إعجاباً كبيراً بمواطنه الإسباني إيمري، وأوضح «دائماً عندما يغادر، تكون الفرق التي دربها في حالة أفضل من جميع الجوانب سواء على مستوى النتائج وجودة اللاعبين. يجيد التعامل مع الضغط العالي في الملعب والكرات الثابتة والتحول أثناء اللعب. إنه أمر استثنائي، مسيرتهم والمستوى الذي يقدمه أستون فيلا هذا الموسم خاصة على أرضه يتحدث عن نفسه، لأنهم فازوا بكل شيء». 

بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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