«الزعيم» يؤكد «الصدارة الآسيوية» بثنائية أهال التركماني

معتصم عبدالله (دبي)

أكد العين أحقيته بالتأهل لدور الستة عشر وصدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، بفوزه خارج قواعده أمام مضيفه أهال التركماني 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد متعدد الأغراض في عشق أباد، ضمن «الجولة السادسة» والأخيرة في الدور الأول.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للعين من «ركلة جزاء» ارتكبت مع اللاعب نفسه في الدقيقة 13، قبل أن يضيف عمير أتزيلي الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية مع رحيمي في الدقيقة 32، وقلص إيلمان تاجاييف الفارق بتسجيل هدف «أصحاب الأرض» في الدقيقة 35 من خطأ دفاعي.

ورفع «الزعيم» العائد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-3، رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 4 لأهال صاحب المركز الأخير، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الفيحاء السعودي على مضيفه باختاكور الأوزبكي 4-1 طشقند، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط وينتزع المركز الثاني مقابل 7 لباختاكور الثالث.

ويترقب العين الممثل الوحيد للأندية الإماراتية في المنافسة القارية بعد وداع الشارقة باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، قرعة دور الـ16 والتي تسحب الخميس بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وضمن «الزعيم» التواجد ضمن أندية «المستوى الأول» في القرعة إلى جانب الثلاثي السعودي النصر والهلال والاتحاد.