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الرياضة

«السماوي» يطارد أزمة «خامس أسوأ دفاع»

«السماوي» يطارد أزمة «خامس أسوأ دفاع»
6 ديسمبر 2023 01:14

مصطفى الديب (أبوظبي)

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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس من عدة مشاكل، أبرزها مشكلة خط الدفاع، الذي يعاني بسببه الفريق كثيراً، لاسيما بعدما أصبح خامس أضعف دفاع في دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور تسع جولات.
وسكن شباك «السماوي» 18 هدفاً في تسع مباريات بواقع هدفين في المباراة الواحدة، الأمر الذي يعد معدلاً مرتفعاً لاستقبال الأهداف.
ويعد اعتلاء فهد الظنحاني حارس بني ياس لقمة حراس الدوري في عدد التصديات خلال المباريات التسع الماضية بواقع 48 تصدياً أكبر دليل على وجود مشكلة حقيقية في الدفاع «السماوي»، لاسيما وأن تألق الحارس الكبير حال من دون خسارة الفريق لمزيد من النقاط. ويحتل «السماوي» المركز السابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في أربع مواجهات، ليتساوى رصيد الفوز والخسارة لدى الفريق بشكل عام.
وتعد الخسارة أمام الشارقة بخماسية نظيفة هي الخسارة الأكبر التي تعرض لها بني ياس هذا الموسم ثم الخسارة الأخيرة من الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. ولا تعد أزمة الدفاع السماوي الوحيدة في صفوف الفريق، خصوصاً وأن معدل التهديف مقارنة بمعدل استقبال الأهداف قليل، حيث سجل بني ياس 13 هدفاً في 9 مباريات.
ويحاول السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الفريق تدارك تلك المشاكل خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة البطائح المقبلة في الأسبوع العاشر من دوري أدنوك للمحترفين، حيث حرص المدرب خلال الأيام الماضية على تدريبات من نوع خاص للمدافعين بهدف التغلب على أزمة الدفاع واستقبال الأهداف، لاسيما خلال المباريات الكبرى، فضلاً عن الحديث عن التماسك العصبي حتى في حال استقبال الأهداف، لكي يتمكن الفريق من التماسك والعودة مجدداً وعدم استقبال المزيد من الأهداف.

السماوي
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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