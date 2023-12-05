زوارق أبوظبي تطارد منصة التتويج في «الإمارة الباسمة»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لمغامرة قوية، خلال المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تقام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد، ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد العاشر من ديسمبر في آخر لوحة للزوارق السريعة في هذا الموسم.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة الختامية بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وراشد القمزي من أجل المنافسة على لقب الجولة الختامية وإحراز إنجاز قوي في جولة الإمارة الباسمة، وكان لقب البطولة والموسم قد تم حسمه في الجولة الماضية عن طريق السويدي جوناس آندرسون، والذي وصل للنقطة 63 في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه كي يتمكن من الظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وواجهت فريق أبوظبي سلسلة من التوقفات والأعطال في الجولات الماضية، مما جعله يبتعد عن الحفاظ على لقب البطولة، الذي حققه 8 مرات في السابق.

ويعد فريق أبوظبي أحد أقوى الفرق حالياً، بتحقيق اللقب ثمانية مرات منذ عام 1997، ولا يتجاوزه في ذلك إلا الإيطالي جيدو كابليني، والذي حقق اللقب عشر مرات في السابق وهو حالياً مدرب فريق أبوظبي.

من جهته، يتأهب ثاني القمزي نجم الفريق «المخضرم» من أجل خوض الجولة الأخيرة بشعار التحدي والوصول إلى منصة التتويج في الجولة الختامية للبطولة، حيث أكد القمزي جاهزيته الكبيرة واستعداده من أجل المنافسة على بحيرة خالد على لقب الجولة الختامية للبطولة ليدخل بشعار المنافسة والفوز في هذه المنافسة.

ويمتلك ثاني القمزي تاريخاً حافلاً في تحقيق الألقاب في بحيرة خالد في إمارة الشارقة، حيث سبق وأن حصد لقب الجولة ثلاث مرات في 2006 و2008 و2012 كما أنها شهدت تحقيق اللقب الأول له في مسيرته في سباقات زوارق الفورمولا-1، ولكن في نفس الوقت عاندت جولة الشارقة القمزي في أكثر من مناسبة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب أبرزها في 2009 وفي موسم 2018.

وكشف ثاني القمزي عن استعداده الكبير لدخول الجولة الختامية من البطولة بطموحات المنافسة بأن يحقق لقباً ينهي به موسماً صعباً بدأ في إندونيسيا مروراً بالصين وفرنسا ثم إيطاليا وقال: واجهنا عقبات عدة خلال الموسم الحالي ولكن نحن جاهزون ومستعدون من أجل أن نقدم أفضل ما لدينا في جولة الختام كي نسجل نهاية قوية لموسم 2023.

وأضاف ثاني القمزي: قمنا بإجراء معسكر داخلي في العاصمة أبوظبي طوال الأسبوع الماضي، وحققنا أرقاماً عالياً من خلال التدريبات على مسار مشابه للذي سيقام من خلاله السباق، ونتوقع أن نواصل نفس الأرقام من خلال السباق على بحيرة خالد.

وتنطلق منافسات السباق، ابتداءً من يوم الجمعة مع اجتماع المتسابقين والفحص الفني والتجارب الحرة ثم التحديات الرسمية يومي السبت والأحد وانتهاء موسم البطولة.