مذكرة تفاهم بين «أبوظبي الرياضي» و«مجموعة الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مجموعة الدار» - الشركة الرائدة بمجال تطوير وإدارة العقارات في المنطقة - في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الجهتين لدعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بشكل فعّال للنهوض بشؤون الرياضة، ولتوحيد الجهود المشتركة نحو نجاح تنفيذ برنامج أبوظبي 360، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاجتماعي، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهما المستقبلية، وفق خطط متناغمة تساعد على دعم المجتمعات وخلق بيئة رياضية فعالية، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية لدى مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وتهدف الاتفاقية للارتقاء بمستويات الصحة واللياقة البدنية والسعادة في المجتمع، وحشد الموارد والخبرات والعلاقات الواسعة، ترسيخاً لثقافة الصحة والحيوية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في ملعب البادل على سطح الدار سكوير، بما يعكس طابع الابتكار المميز للطرفين.

وتعليقاً على الموضوع، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تشكل شراكتنا مع مجموعة الدار خطوة مهمة لزيادة الوعي بأهمية الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية واتباع نمط حياة صحية، لكافة أفراد المجتمع، كما تعزز - الاتفاقية - التزامنا المشترك بتحقيق أهداف خطة أبوظبي 2030، التي تهدف لبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة. وتعتبر الاتفاقية خطوة جديدة لنشر مبادئ مبادرة أبوظبي 360 من خلال تنفيذ مبادرات مهمة تترك أثراً إيجابياً طويل الأمد على صحة وعافية أفراد المجتمع».

بدوره، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «ينسجم تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي تماماً مع جهودنا المستمرة لتعزيز جودة حياة سكان أبوظبي والمجتمعات التي نخدمها، ونرى في مجلس أبوظبي الرياضي خير شريك لنا لتحقيق هدفنا المشترك في تشجيع أنماط حياة أكثر صحة وحيوية في الإمارة. ونتطلع في الدار إلى إلهام الناس لبناء روابط اجتماعية مفيدة وعميقة داخل مجتمعاتهم، ونرى أن الرياضة واللياقة البدنية هي من أفضل السبل لتحقيق ذلك».

ويتضمن هذا التعاون المشاركة الفاعلة لمختلف شركات مجموعة الدار، لاسيما شركتي الدار العقارية وأكاديميات الدار، في مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي وأهمها مبادرة أبوظبي 360 الهادفة إلى دعم جميع أفراد المجتمع. والتي توفر مجموعة متنوعة من موارد الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية.

ويمكن الاستفادة من الدعم الذي توفره مجموعة الدار لتوسيع نطاق مبادرة أبوظبي 360 ووصولها إلى المزيد من المجتمعات، وإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة في حياة سكان مجتمعات الدار وطلابها وموظفيها. ويسعى الجانبان من خلال هذا التعاون لبناء بيئة إيجابية وتفاعلية في المجتمعات من خلال تنظيم ورش العمل والفعاليات المجتمعية، والتشجيع على اتباع أنماط الحياة الصحية النشطة، بما يتيح ازدهار المجتمعات وتحقيق أفضل الإمكانات.