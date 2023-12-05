محمد الشرقي يشيد بنجاح سباق «إكس كات» العالمي في الفجيرة

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، على هامش ختام منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيوف، مثمناً جهود الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في تعزيز مجال الرياضات البحرية، وبنتائج البطولة التي أقيمت في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسمعتها الإيجابية السنوية التي تحققها في أوساط النشاط الرياضي البحري عالمياً.

وأشاد سموّه، بالمستوى التنظيمي للسباق وأهدافه التي تسهم في دعم الرياضة البحرية على مستوى العالم، مشيراً إلى المكانة التي حققتها إمارة الفجيرة في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير كافة أشكال الدعم الذي يسهم في إنجاح تنظيم واستضافة الفجيرة لأهم وأضخم البطولات الدولية في الرياضات البحرية.

وتقدّم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، الدكتور رافييل كيولي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموّه لأنشطة الاتحاد عامة، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية خاصة، ومتابعة سموّه لنتائج المنافسات التي تنظمها الفجيرة وتوجيهاته بتطويرها نحو أفضل المستويات.