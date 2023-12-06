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الرياضة

الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!

الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
6 ديسمبر 2023 10:05

أنور إبراهيم (القاهرة)
قبل أسابيع قليلة من بدء سوق الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي»، تُبدي أندية عديدة رغبتها في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «24 عاماً»، من بينها أندية تلعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان سان جيرمان في صيف 2024، ويحق له اعتباراً من أول يناير المقبل أن يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر يريده. والمعروف أن ريال مدريد الإسباني هو الهدف الأول لبطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، جيث يسعى إلى التعاقد معه منذ سنوات،علاوة على أن اللاعب نفسه يتشدق بالحديث كثيراً عن عشقه للريال ورغبته في اللعب ضمن صفوفه.
غير أن مبابي لاحظ مؤخراً اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي، بمعرفة موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل، وفي الوقت نفسه يعلم «فتى بوندي المدلل» أن الريال لم يتخل عن فكرة التعاقد معه، وأن البيانات والتصريحات الرسمية التي خرجت من «سنتياجو برنابيو» والتي تنفي وجود أي مفاوضات مع مبابي، لم تكن إلا «استراتيجية» ذكية من الريال حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات الاتحادين الأوروبي «يويفا» والدولي «فيفا»، التي تحظر التفاوض مع أي لاعب قبل الموعد المحدد لذلك وهو في حالة مبابي، يبدأ من أول العام الجديد 2024.
ويأمل ريال مدريد في ضم مبابي «مجاناً» في صيف العام المقبل، غير أنه قد يتعرض لـ «خيبة أمل» جديدة مثلما حدث معه من قبل، وخاصة بعد دخول أندية إنجليزية لمزاحمته على الفوز بصفقة هداف كأس العالم الأخيرة 2022.
ولا تنسى الأندية الإنجليزية تطور «مسلسل مبابي»، الذي بدأ برسالة بعث بها إلى ناديه الفرنسي يخطره فيها بأنه لن يجدد عقده سنة إضافية حتى صيف 2025، ما يعني أنه منفتح على أي عروض خارجية في مطلع العام المقبل.
ويتردد بقوة إن ليفربول ومانشستريونايتد وأرسنال وربما توتنهام أيضاً ينتظرون بلهفة معرفة الموقف النهائي لمبابي، وما إذا كان يبقى أم يرحل عن «حديقة الأمراء».
غير أن الأنباء التي نشرتها صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية تشير إلى إن ممثلي مبابي وبوجه خاص والدته فايزة العماري، أبلغوا الإنجليز بأن «البريميرليج» لايمثل حتى الآن، جهة محتملة يقصدها اللاعب لاستكمال مسيرته الكروية هناك، وإن الخيارين اللذين أمام مبابي هما إما البقاء في سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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