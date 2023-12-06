شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق شباب الأهلي لكرة السلة فوزاً مثيراً ومهماً خارج ملعبه على فريق كاظمة الكويتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من دوري السوبر لغربي آسيا «منطقة الخليج»، بفارق 5 نقاط (85- 80) ليواصل «الفرسان» نتائجه الإيجابية في النسخة الثانية من هذه البطولة بنظامها الجديد.

وكان شباب الأهلي قد تفوق في الجولة الأولى خارج الديار أيضاً على فريق الشمال القطري 96- 63، وبالانتصار الثاني يرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط متساوياً في الصدارة مع المنامة البحريني بنفس الرصيد.

قدم «الفرسان» مباراة قوية أمام البطل الكويتي، الذي نجح في التقدم، خلال الربع الأول بفارق نقطتين 24- 22، وكان الربع الثاني هو نقطة التحول لـ«الفرسان»، والتغلب في النهاية، حيث انتهى بنتيجة 30- 15، وفي الربعين الثالث والرابع كان التفوق في مصلحة كاظمة بنتيجة 19- 17، 22- 16.

ونجح الأميركي تشافون لويس لاعب شباب الأهلي في فرض اسمه بقوة في اللقاء، وكانت نسبة مشاركته هي الأكبر بالفريق على مدار المباراة بـ 36.12 دقيقة، سجل خلالها 22 نقطة وهي أعلى نسبة تسجيل بالفريق، والقيام بـ 8 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، وفي المقابل، سجل الأميركي ترافيس ليزلي 27 نقطة، و5 متابعات في صفوف كاظمة.

وأظهر شباب الأهلي على مدار الأرباع الأربعة للمباراة تفوقاً تحت السلة، من خلال النجاح في تحقيق 49 متابعة مقابل 39 للمنافس الكويتي، كما كان الفرسان الأفضل في التمريرات الحاسمة، بواقع 24 مقابل 17، ووصل الفارق في أوقات من المباراة لصالح شباب الأهلي إلى 18 نقطة، لكنه لم يستطع الحفاظ عليه كثيراً لرغبة كاظمة في التعديل، حتى انتهت بفارق 5 نقاط فقط.

واحتل قيس عمر المركز الثاني في زمن المشاركة بالمباراة بواقع 36.08 دقيقة سجل خلالها 12 نقطة، و9 متابعات ناجحة، و4 تمريرات حاسمة، والأميركي نيكولاس مينيراث 19 نقطة، وشارك في 34.46 دقيقة، وحسان بوي 12 نقطة رغم مشاركته في 9 دقائق فقط، وشارك حامد عبداللطيف في 25.40 دقيقة سجل خلالها 9 نقاط و4 تمريرات حاسمة.