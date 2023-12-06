الوصل.. «ذهب» بذكريات الثمانينيات!

سلطان آل علي (دبي)

يعيش نادي الوصل حالة إيجابية كبيرة واستثنائية منذ بداية الموسم، وهو الذي يتصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 23 نقطة منفرداً من دون أي خسارة، بعد مرور 9 جولات، وهذه الأرقام تُعيد ذكريات الثمانينيات لعشاق «الإمبراطور» والحقبة الذهبية التي لا تُنسى.

وحقق الوصل الانتصار على البطائح بنتيجة 4-1 في الجولة التاسعة ليصل إلى 23 نقطة كمحصّلة 7 انتصارات وتعادلين، وقد سجل الفريق 27 هدفاً،واستقبل 11 حتى الآن، هذا الانتصار الذي جعل «الإمبراطور» يعادل أفضل انطلاقة للفريق عبر التاريخ في مسابقة الدوري بعد 41 عاماً من الانتظار.

وتعود أفضل بداية إلى موسم 1982-1983، حيث حقق الوصل آنذاك 23 نقطة بعد 9 جولات، وسجل في تلك الفترة 18 هدفاً واستقبل 5 أهداف فقط.

والجدير بالذكر أنّ الوصل أكمل في ذلك الموسم 11 جولة دون خسارة قبل أن يتعرض للهزيمة أمام المنافس التقليدي النصر بنتيجة 0-1 في الجولة 12. وفي نهاية الموسم حقق لقب الدوري على حساب وصيفه الشارقة.

ويملك لاعبو الوصل فرصة تحقيق رقم قياسي جديد إذا انتصر الفريق على الوحدة في الجولة العاشرة القادمة وبلغ 26 نقطة، حيث سيتفوق بذلك على موسم 1982-1983، الذي تعادل فيه الوصل بالجولة العاشرة أمام الشارقة وحقق 24 نقطة فقط.

وبالحديث عن أفضل الانطلاقات في المواسم، فيأتي في المرتبة الثالثة موسم 2017-2018 الذي جمع فيه الوصل 21 نقطة خلال أول 9 جولات وختم الدور الأول بطلاً للشتاء، وفي المرتبة الرابعة، موسم 2006-2007 بمحصلة 19 نقطة توّجته بعد ذلك بطلاً للدوري والثنائيّة، كما حقق الفريق 17 نقطة في موسم 2001-2002، ما يجعل هذا الموسم في المرتبة الخامسة.