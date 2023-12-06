«الزعيم» يرفع لواء «أدنوك للمحترفين» في «أبطال آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

يرفع العين لواء أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والذي تسحب قرعته صباح يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين من أندية منطقة شرق آسيا بإقامة مباريات ختام الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات الثلاثاء المقبل.

وحجز «الزعيم» مقعده في الدور الثاني مبكراً، وقبل جولتين على ختام دور المجموعات، قبل أن يؤكد أفضليته بالفوز أمام مضيفه أهال التركماني 2-1 مساء الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، فيما حل الفيحاء السعودي في مقعد الوصافة برصيد 9 نقاط بالفوز على مضيفه باختاكور الأوزبكي 4-1 في طشقند ضمن الجولة ذاتها.

واكتمل عقد المتأهلين لدور الستة عشر من أندية «غرب آسيا»، بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين بقيادة العين بطل أول نسخة للبطولة القارية بشكلها الجديد في 2003، والاتحاد السعودي الفائز باللقب مرتين من قبل ومتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، والهلال السعودي المتوج باللقب أكثر من مرة ومتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

وضمت قائمة المتأهلين نادي النصر السعودي، متصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، وناساف الأوزبكي متصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بجانب الفيحاء السعودي ثاني المجموعة الأولى، وسيباهان الإيراني الحاصل على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، بعدما جمع 10 نقاط، ونادي نافباهور الأوزبكي الذي جمع 13 نقطة.

ويتجنب «الزعيم»، المصنف ضمن أندية «المستوى الأول» مواجهة منافسيه من الدوري السعودي النصر والهلال والاتحاد في دور الستة عشر والمصنفين في المستوى ذاته، فيما يضم تصنيف أندية المستوى الثاني الرباعي ناساف ونافباهور وسيباهان والفيحاء.

وتقام مواجهات جولة الذهاب في ثمن النهائي «دور الـ 16»، لدوري أبطال آسيا أيام 12 و13 و14 فبراير 2024، والإياب أيام 19 و20 و21 من نفس الشهر، فيما تقام جولة ذهاب ربع النهائي في 4 و5 و6 مارس، والإياب في 11 و12 و13 من نفس الشهر، على أن تُلعب مباريات نصف النهائي في 16 و17 أبريل، والإياب في 23 و24 من نفس الشهر، وصولاً للنهائي المقرر في 11 مايو 2024 لمباراة الذهاب، والإياب في 18 من الشهر نفسه.

من جانبه هنأ الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، مدرب العين، لاعبي فريقه على الأداء الجيد والالتزام والجدية وإظهار الاحترام للشعار الذي يرتدونه والفريق المنافس على حد سواء، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على أهال التركماني: «أهنئ المنافس على الأداء الجيد والقتال حتى نهاية المباراة».

وقال كريسبو في تعليقه على سؤال حول كلمة السر في تحقيق فريقه الانتصار الأول على استاد عشق آباد أمام آهال في البطولة الآسيوية: «اللاعبون استشعروا المسؤولية في الدفاع عن اسم العين الذي يمثل الإمارات آسيوياً، ويعرفون جيداً ما المطلوب منهم في مواجهة اليوم لذلك تمكنوا من تحقيق هدفهم والعودة بالنقاط الثلاث إلى مدينة العين».

وأعرب كريسبو في ختام حديثه بالمؤتمر، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة النادي على الدعم المستمر ولجماهير العين على المساندة القوية.