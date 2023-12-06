سيريرو يدعم «النسور» أمام «العميد»

فيصل النقبي (خورفكان)

اكتملت جاهزية الجنوب أفريقي سيريرو لاعب خورفكان، لمواجهة النصر «السبت» في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة حرمته من اللعب في اللقاء الأخير لفريقه أمام عجمان، وانتقل اللاعب لصفوف خورفكان قادماً من الجزيرة حيث لعب للأخضر 4 مباريات فقط، ولم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري.

من جانب آخر يجري نيبوشا مدرب خورفكان بعض التغييرات الضرورية للفريق، بعد شفاء سيريرو واقتراب بقية المصابين من العودة لصفوف الفريق، حيث سيختار العناصر الأساسية اليوم في التدريب الرئيس للفريق، استعداداً للنصر.