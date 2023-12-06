الأهلي والزمالك في الفجيرة «الخميس» استعداداً لـ «السوبر المصري»

رضا سليم (دبي)

يصل فريقا الأهلي والزمالك إلى الفجيرة غداً الخميس لخوض مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للعبة بعد غدٍ السبت بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات لقاء سوبر اليد بين الناديين الكبيرين، كما يصل ضيوف الحدث من الاتحاد المصري لكرة اليد وإدارة الناديين.

ويخوض الفريقان تدريبهما الأول مساء الغد على صالة مجمع زايد الرياضي، على أن يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للفريقين بعد غدٍ الجمعة قبل التدريب الرئيس لكل منهما بنفس الصالة.

وشهدت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين، فوز الأهلي بفارق هدف وحيد 25-24 في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي.

كان نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد قد قام بزيارة سريعة إلى القاهرة التقى فيها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري ووجه الدعوة لإدارة الناديين لحضور المباراة.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك، عن بعثة الفريق التي يغيب عنها عمر الوكيل بكار لاعب الفريق بسبب الإصابة، فيما تضم القائمة، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد وليد، أحمد الأحمر، مؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، ومحمد هشام البسيوني «مودي» وأحمد مؤمن صفا، ومازن رضا، وأحمد سامح، ومحمد عبد الغني، وهشام صلاح، خالد وليد، وشادي خليل، وأكرم يسري، ومحمد ياسين، وزياد حشاد، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، حمادة عبد الباري مدير الجهاز، المدرب أحمد رمضان هتلر، إيهاب محسن مدرب مساعد، محمد عبد المنعم مدرب حراس مرمى، محمد أشرف علاج طبيعي، جمال شعبان إداري، ومحمد سامي إداري.

ورحب نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد بإدارة الناديين والفريقين وضيوف الحدث، مؤكداً أن إقامة السوبر المصري في هذا التوقيت يأتي في مناسبة غالية على قلوبنا وهي الاحتفال بعيد الاتحاد، وقال: هي فرصة مثالية كي يشاركنا الأشقاء المصريون الاحتفالات، ومثل هذه المباريات والأحداث من شأنها أن تزيد من قوة العلاقات بين البلدين على المستوى الرياضي، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.

وأوضح أن كرة اليد الإماراتية تعيش حالة من الترابط الخليجي والعربي بعد إقامة بطولة كأس السوبر الإماراتي البحريني التي وصلت إلى نسختها السادسة وأيضاً كأس السوبر الإماراتي السعودي، الذي سيقام في فبراير من العام المقبل، وأيضاً استضافة كأس السوبر المصري، والمكاسب في كل هذه الأحداث متعددة من كافة النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، وأيضاً العلاقات مع هذه الاتحادات.