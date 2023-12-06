الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي «أفضل رياضي» في عام 2023

ميسي «أفضل رياضي» في عام 2023
6 ديسمبر 2023 11:07

لندن (رويترز)
حصل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على لقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة «تايم» بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة معززاً رقمه القياسي ومساعدته في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة بانتقاله إلى إنتر ميامي.
ولعب ميسي دوراً محورياً في قيادة الأرجنتين للفوز بلقبها الأول في كأس العالم منذ 36 عاماً، حين تغلبت على فرنسا حاملة اللقب في النهائي في ديسمبر من العام الماضي.
وانهالت العروض على اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً عندما غادر باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام، لكنه فضل الانتقال لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين رغم تقارير عن احتمال عودته لفريقه السابق برشلونة أو الانضمام للدوري السعودي للمحترفين في صفقة سخية.
وقال ميسي لمجلة «تايم»: «في الحقيقة ولحسن الحظ كان لدي الكثير من العروض المثيرة للاهتمام المطروحة على الطاولة وكان علي تحليلها والتفكير فيها وحتى مناقشتها مع عائلتي قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي».
وترك ميسي تأثيراً فورياً في إنتر ميامي حيث ساعده على الفوز بكأس الدوري الأميركي- المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق.
كما أثار وصول النجم الأرجنتيني للولايات المتحدة ضجة كبيرة خارج الملعب لترتفع نسبة مشاهدة المباريات ومبيعات التذاكر وقمصان إنتر ميامي.
وكتبت مجلة تايم: «فعل ميسي ما كان يبدو مستحيلاً بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة عاشقة لكرة القدم».
وفازت سيمون بايلز وليبرون جيمس ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات بالجائزة في السنوات الأخيرة، كما نال آرون جادج لاعب فريق نيويورك يانكيز للبيسبول الجائزة في 2022.

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تخصص 53 مليون دولار لأنشطة مقاومة للمناخ في 23 مدينة حول العالم
قتلى في إطلاق نار داخل جامعة بلاس فيجاس الأميركية
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©