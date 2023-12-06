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الرياضة

مشاركة إيجابية لـ «أبوظبي الرياضي» في الأردن

مشاركة إيجابية لـ «أبوظبي الرياضي» في الأردن
6 ديسمبر 2023 13:05

أبوظبي (الاتحاد)

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عادت للبلاد أمس، بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم للسيدات، بعد أن لبى الفريق النسائي دعوة الاتحاد الأردني لخوض مباراتين وديتين دوليتين، خلال 72 ساعة، في نطاق استعدادات بطل الدوري الإماراتي للسيدات للموسم الجديد وللدفاع عن لقبه، بعد أن شهدت تشكيلته مشاركة عدد من اللاعبات الصاعدات لأول مرة في قائمة الفريق الأساسية.
وخسر فريق أبوظبي المباراة الثانية بصعوبة بهدفين لهدف على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت مشاركة المنتخب الأردني بأبرز اللاعبات المحترفات في الخارج، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها، خلال فبراير المقبل في السعودية، وفي مقدمتهن مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني المحترفة سارة أبو الصباح التي سجلت هدف الترجيح لمنتخب الأردن في الدقيقة 71.
من جهة ثانية، شكرت بعثة نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة ستيفاني النبر رئيسة اللجنة النسوية عضو مجلس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، على حسن الضيافة والاهتمام بالبعثة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الرياضية التي بدأت في 2005 عند ميلاد كرة القدم النسائية في البلدين، حيث كانت للمنتخب الأردني والأندية الأردنية لكرة القدم زيارات متعددة إلى أبوظبي للمشاركة في دورات نادي أبوظبي الودية الدولية.

نادي أبوظبي للسيدات
فريق أبوظبي للسيدات
الكرة النسائية
نادي أبوظبي الرياضي
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