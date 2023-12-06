أمنيات الهاجري: أكاديمية «فاطمة بنت مبارك» تطلق مبادرات نوعية لتطوير رياضة المرأة

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أن الأكاديمية بصدد الإعلان عن عدد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير رياضة المرأة الإماراتية، واستقطاب المزيد من اللاعبات المشاركات في مختلف الألعاب، دعماً لتمكين المرأة في القطاع الرياضي.

وقالت: جائزة «فاطمة بنت مبارك» لرياضة المرأة، التي اختتمت نسختها السابعة مؤخراً، تركت بصمتها القوية على الأداء الرياضي للمرأة داخلياً وخارجياً، حيث تعطي للمرأة الرياضية في الإمارات والوطن العربي مكانتها، وتجعلها أكثر تنافسية من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب.

وأوضحت أن الجائزة قدمت خلال النسخة السابعة، فئة جديدة لـ«الأم الرياضية»، وهي خطوة مميزة لإبراز أحد عناصر نجاح المرأة الرياضية، ما عزز مكانة الجائزة، وساهم في توفير فئة تنافسية جديدة، بين الأسر، ودعمها لتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أن الجائزة تتطلع دائماً لمزيد من الأفكار المبتكرة وإضافة فئات جديدة ونوعية تخدم أهدافها وتحقق طموحاتها لتطوير رياضة المرأة، وقالت د.أمنيات الهاجري: «محظوظون بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، ما انعكس على التميز الدائم، سواء في الجائزة، أو في مختلف أنشطة الأكاديمية لدعم رياضة المرأة». وأشارت إلى أن الجائزة، لها بصمة إيجابية أخرى لجميع المتقدمات لها، واللاتي لم يحالفهن الحظ في الفوز، وذلك من خلال وضعها لمعيار لتقييم أنفسهن، وإعادة ترتيب الأوراق، للوقوف على منصات التتويج مجدداً، والمنافسة للفوز بها في النسخ المقبلة.

وعن التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير رياضة المرأة وإيجاد الدور الأمثل للأكاديمية لتحقيق أهدافها، أكدت الهاجري، وجود تنسيق وتواصل تام بين الأكاديمية والمجلس، من خلال العمل كمنظومة رياضية متكاملة لتحقيق الهدف المطلوب، وهو النهوض برياضة المرأة الإماراتية، ووضعها في مكانها المناسب.

وأضافت: «كوني عضواً في مجلس أبوظبي الرياضي، سهل الأمر كثيراً في عملية التواصل، لتحقيق الأهداف، والخطط الطموحة، للمرأة الإماراتية، وهو الأمر الذي نعمل عليه بشكل دائم، بين المجلس، والأكاديمية، خاصة أن الهدف واحد».

وتحدثت عن رؤيتها للاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة مؤخراً، فأكدت أنها إضافة مميزة ستسهم بشكل كبير في تطوير الرياضة الإماراتية على الأصعدة كافة، وإبراز بطلات أولمبيات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع ودعم المجتمع على ممارسة الرياضة.

وأكدت أن تأهل صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني للدراجات إلى أولمبياد باريس، يعتبر إنجازاً نوعياً له قيمته للمرأة الإماراتية، وبصمة تاريخية كبيرة، سيكون لها المردود في تشجيع المزيد من اللاعبات على المثابرة والتميز. وعن إمكانية إضافة ألعاب جديدة للأكاديمية، أشارت إلى وجود تقييم دائم ومستمر للألعاب الرياضية، عن طريق دراسات الجدوى، لتقديم المقترحات بإضافة المزيد من الألعاب.