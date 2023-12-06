«إنذار نهائي» من الريال إلى مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية في عددها الصادر اليوم، النقاب عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وجه «إنذاراً أخيراً» إلى النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، يطالبه فيه بتحديد مصيره وما إذا كان يبقى في ناديه باريس سان جيرمان، أم يغادر العاصمة الفرنسية في صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أن بيريز سيجري اتصالاً بمبابي وممثليه اعتباراً من أول يناير المقبل، ليبلغ «كابتن» منتخب فرنسا بأن أمامه 15 يوماً للرد على عرض الريال وهي مدة يعتبرها بيريز كافية لاتخاذ قراره النهائي.

وإذا مرت المهلة من دون الحصول على رد، سيغلق الريال ملف اللاعب تماماً، ويتجه للتركيز على محاولة إقناع النجم النرويجي الهداف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، باللعب للريال في صيف 2024.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان الريال فشل في ضم مبابي في صيف 2021، فإنه على استعداد للقيام بأي شيء يحمل بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على التوقيع له في الصيف القادم «مجاناً»، مشيرة إلى أن نفي الريال الدخول في أي مفاوضات أو اتصالات مع «فتى بوندي المدلل»، يؤكد أنه ما زال متمسكاً بالحصول على خدماته واعتباره هدفه الأول.

وأوضحت الصحيفة أن «الميرينجي» يحاول التحلي بالصبر وعدم الاستعجال من أجل أن يبدأ رسمياً وبصورة قانونية المفاوضات مع اللاعب.

ومن جانبه، لا يزال سان جيرمان يعتقد في قدرته على إقناع مبابي بالعدول عن قراره الخاص بعدم تمديد عقده سنة إضافية حتى صيف 2025، واعتبار الخطاب الذي أرسله للنادي في هذا الشأن، كأن لم يكن.

وقالت «آس» إن سان جيرمان يستند إلى ذريعتين مقنعتين لحمل مبابي على البقاء، الأولى إغرائه بالسماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس 2024، إذا ما ظل مرتبطاً بالنادي، وهو ما قد لا يتوافر له إذا انتقل إلى نادٍ آخر، والذريعة الثانية إن سان جيرمان قد يحاصره بفكرة أن استمراره في «حديقة الأمراء» تتيح له الفرصة ليصبح الهداف التاريخي للدوري الفرنسي.