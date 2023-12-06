7 بطولات دولية تتصدر الفعاليات في دبي



دبي (الاتحاد)

تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية متنوعة، من بينها 7 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نهاية الأسبوع الجاري بمختلف مناطق الإمارة، وتستقطب آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، تتصدرها بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي، الجائزة الكبرى للإبحار (Sail GP)، وكأس السير ونستون تشرشل، وبطولة الملاكمة الدولية، وسباق الخليج للسيارات الكلاسيكية- الجائزة الكبرى، وكأس أوروبا لقوارب التنين.

وتنطلق منافسات سباق الجائزة الكبرى للإبحار (Sail GP) يوم السبت في ميناء راشد بدبي ويستمر حتى 10 ديسمبر، ويعد السباق في دبي هو المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع، المكونة من 13 مرحلة حول العالم، وهي الأكبر في تاريخها.

وتتواصل منافسات بطولة «كأس السير ونستون تشرشل» للبولو التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى يوم السبت، وتجمع بطولة الملاكمة الدولية «ليلة أبطال»، نخبة من الملاكمين من جميع أنحاء العالم في مواجهات احترافية قوية وصعبة، وتقام منافساتها في أجيندا أرينا يوم السبت تحت مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة.

ويقام سباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى في حلبة دبي أوتودروم خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، ويتضمن سباق سيارات فورمولا-1 التاريخية وسيارات المجموعة سي الكلاسيكية.

وتتواصل منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، بمشاركة 88 من أبرز اللاعبات الصاعدات على الساحة العالمية، يتنافسن على جوائز إجمالية تصل إلى 100 ألف دولار، وتقام منافسات كأس أوروبا لقوارب التنين مع بطولة الإمارات للتجديف في الواجهة المائية بجزر ديرة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

ويجتمع أقوى المحترفين العالميين، من الرجال والسيدات في «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ويشارك في البطولة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم.

كما تتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية على ملاعب دلسكو في منطقة جبل علي، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس قراصنة كتم النفس للغوص، وبطولة كل النجوم التطويرية للسباحة وسباق هاملتون أكواتيكس للسباحة، ويقام سباق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للجري في حي دبي للتصميم، وبطولة الأساطير للملاكمة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، ومهرجان الجري الثلجي العائلي في سكي دبي، ورحلة كريم لعيد الاتحاد للدراجات الهوائية على قناة دبي المائية، وسباق سانتا للجري المرح على شاطئ النخلة الغربي، وتختتم منافسات كأس قراصنة كتم النفس للغوص في ديب دايف دبي.

وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين في نادي ذا سبيس، ويقام تحدي السيارات السريعة في دبي كارتدروم، ويقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف، وبطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في نادي شرطة دبي، وسباق التجديف الواقف في منتجع جبل علي، ومهرجان الجري على الشاطئ في كايت بيتش، وسباق برجيل للجري، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس في هاب تنس بواحة السليكون.