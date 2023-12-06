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الرياضة

«زوارق أبوظبي» تبحر بـ «طموح الثالثة» في خورفكان

«زوارق أبوظبي» تبحر بـ «طموح الثالثة» في خورفكان
6 ديسمبر 2023 16:00

خورفكان (الاتحاد)

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يدخل فريق أبوظبي للفئة الثالثة مغامرة قوية اليوم مع انطلاق السباق الرئيسي الأول للجولة الأولى من بطولة الإمارات للفئة الثالثة المقامة في مدينة خورفكان وسط مشاركة قوية، وينطلق السباق الرئيسي الأول وسباق أفضل زمن، ثم تختتم الجولة مع السباق الرئيسي يوم الجمعة وتتويج الأبطال والأوائل.
ويشارك الفريق بزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، ويطمح كلا الزورقين إلى تحقيق المنصة والمراكز الأولى عبر المنافسة القوية، وتعتبر هذه البطولة من التحديات الكلاسيكية في الإمارات، حيث بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وعادت بقوة في آخر موسمين كي يتم تنظيمها في أكثر من إمارة، وتقام الجولة الأولى في خورفكان بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
ووجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي والداعم الأول لفريق أبوظبي، وأكد أن فريق أبوظبي في قمة جاهزيته من أجل المشاركة في جولة قوية من جولات الفئة الثالثة، والتي عادت للأجندة الخاصة بالرياضات البحرية في الإمارات.
وعن استضافة خورفكان للجولة الأولى قال سالم الرميثي: سعداء بالتواجد في خورفكان المدينة المميزة والهادئة التي تمتلك مقومات جميلة في إقامة وتنظيم الرياضات البحرية، ونتوجه بالشكر إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لما يقوم به من جهود ثمينة في التنظيم والتجهيز للبطولات البحرية في كل الشواطئ والوجهات البحرية في إمارة الشارقة.
من ناحيته كشف ناصر الظاهري، راديو مان زورق أبوظبي «4»، اكتمال كل الاستعدادات من أجل تحقيق مركز متميز للفريق ولكلا الزورقين في البطولة، خاصة مع خوض الفريق تدريبات عديدة في العاصمة أبوظبي قبل القدوم إلى خورفكان، وتوقع منافسة كبيرة.

الزوارق السريعة
السباقات البحرية
مدينة خورفكان
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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