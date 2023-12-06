تفوق المصنفات في تحدي الحبتور للتنس



دبي (الاتحاد)

رسمت المصنفات الطريق إلى الأدوار النهائية في بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 26، والمقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند، حيث فازت الروسية ايكارتينا ماكاروفا، المصنفة الثامنة في البطولة، على البلغارية جيرجانا توبالوفا بمجموعتين دون رد (6-0 و7-6).

وفازت البريطانية إيمي إبلتون على الهندية انكيتا راينا بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وفازت التشيكية مارتيناكوفا، المصنفة السادسة، على منافستها لاعبة بيلاروسيا، يوليا هاتوكا بمجموعتين أيضاً دون رد (6-4 و7-6)، وتغلبت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الرومانية كريستينا دينو بمجموعتين مقابل واحدة، (5-7 و6-1 و6-1).

وعلى صعيد منافسات الزوجي، تمثلت أبرز النتائج في فوز الثنائي البريطاني، المكون من إيميلي ابلتون ومواطنتها اليسيا بارنت، المصنف رابعاً، على الزوجي الإيطالي ديليتا شيروبيني وزميلتها اليونانية ديمترا بافلوبنيجا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4 و6-7 و10-8).

كما فاز الزوجي التايلاندي المكون من لوكسيكا كومخوم وزميلتها بنجتران على الزوجي الروسي المكون من ايكارتينا ماكاروفا وزميلتها ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-6 و6-7 و11-9) في مباراة استمرت ساعتين و6 دقائق (126 دقيقة).

من جانبه، أبدي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور سعادته بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة الـ 26 من البطولة، مؤكداً حرصه على توفير كل سبل النجاح للحدث، بما فيها بطاقات المنحة، وتقديم كل ما هو جديد للحفاظ على النجاحات، وتحقيق المزيد منها، وليشعر كل محب للعبة بضرورة متابعة أحداثها والاستمتاع بالمستوى الفني المتطور من نسخة لأخرى.