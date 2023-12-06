120 مدرباً في الملتقى العاشر لمجلس دبي

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي العاشر لمدربي كرة القدم في أندية دبي الذي يأتي في إطار تنفيذ البرامج الهادفة للتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية بالأندية، ويناقش أساليب استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بحضور أكثر من 120 مدرباً من مدربي أندية وشركات كرة القدم بدبي.

ويتضمن الملتقى، الذي يختتم يوم غد في نادي الوصل والنصر، تنظيم محاضرات ودورات تدريبية متنوعة تحت إشراف الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما تضمن إقامة ورش عمل في موضوعات مختلفة.

وتقام يوم غد بنادي الوصل محاضرة بعنوان مبادئ التطوير الفني للاعبين، ويقدمها الهولندي ميشيل مومارتز المشرف الفني لمدرسة الوصل لكرة القدم، كما تقام في نفس التوقيت بنادي النصر محاضرة عن التدريبات الخاصة يقدمها هشام بومبار المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، تليها محاضرة عن تقييم اللاعبين التي يقدمها الفرنسي جون مارك نوبيلو المدير الفني لنادي يونايتد لكرة القدم بدبي.

وشهد الملتقى، في اليومين الماضيين، تنظيم محاضرة عن مبادئ نادي برشلونة والحصص التدريبية فيه، وقدم المحاضرة روبين موراليس المشرف الفني لأكاديمية برشلونة لكرة القدم بدبي، وأقيمت محاضرة بعنوان انتقاء المواهب الرياضية المهمة الممكنة وحاضر فيها البرتغالي فرانشسكو سيلفييرا راموس المدير الفني لأكاديمية النصر لكرة القدم.

وأقيمت دورة تدريبية لمدربي براعم كرة القدم بنادي الوصل، حيث قدم عبدالرزاق كنيس المشرف الفني لمدرسة شباب الأهلي لكرة القدم محاضرة بعنوان «معرفة احتياجات اللاعب الطفل في مدرسة كرة القدم»، كما تم تقديم محاضرة بعنوان مبادرة تطوير اللاعبين، وجعلهم محور التركيز التي حاضر فيها وائل السيسي المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، وأقيمت محاضرة بعنوان «مراحل تطور التعليم المختلفة وتطوير الأداء الفردي» حاضر فيها باتريك غاري هورديك المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنوياً، في إطار تنفيذ برنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي، ويعتبر الملتقى استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.