أبوظبي والحبتور نهائي مبكر في «كأس تشرشل» للبولو

دبي (الاتحاد)

تستأنف اليوم مباريات كأس «السير ونستون تشرشل» للبولو، المقامة حالياً بملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والتي تشهد مشاركة ستة فرق هي الحبتور، وأنكورا لامار، وبن دري، وأيه إم بنجاش، وأبوظبي، وذئاب مهرة، بمعدل «هانديكاب» 10 جول، حيث تجمع المباراة الأولى ذئاب مهرة وبن دري، حيث خسر الأول أمام فريق الحبتور بعشرة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف هدف، فيما خسر الثاني أمام فريق أنكورا لامار بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف هدف، ويضم فريق ذئاب مهرة، «8 جول» حبتور الحبتور وطارق الحبتور، وفاكوندو كيلي، وتوماس بلاسيوس بينما يضم فريق بن دري «10 جول» كل من محمد بن دري ومارتن روزا وتوتو سولاري وكين هول.

ويلتقي في المباراة الثانية، أنكورا لامار«8 جول» وأيه إم بنجاش، «9 جول»، وسبق للفريقين الفوز في مباراتيهما الافتتاحية لذلك فوز أي منهما سوف يضمن له اللعب في الدور النهائي، ومن ثم المنافسة على كأس البطولة، ويضم أنكورا لامار «8 جول»، كلاً من ريان العجاجي وخالد العمران وجوليرمو وتوماس اريارتي، بينما يضم فريق أيه إم بنجاش «9 جول»، الشيخة عليا وحيدر بنجاش، وباولو اوركيزا وفدريكو باتويسكي.

وتجمع المباراة الثالثة فريقي الحبتور وأبوظبي في نهائي مبكر، حيث يدخل فريق الحبتور«9 جول»، المباراة وفي جعبته فوزه على فريق ذئاب مهرة وبنتيجة قاسية، ويضم الفريق كلاً من محمد الحبتور وسانتوس اريارتي ودياز البريدي وخوان كروز جيوفا.

ويسعى الحبتور للفوز لضمان تأهله للمنافسة بقوة على كأس البطولة، بعد فوزه بكأس «عيد الاتحاد»، وفي المقابل فإن فريق أبوظبي «10 جول» يلعب اليوم واضعاً في الاعتبار أن فوزه اليوم سوف يضعه في موقف أفضل من خسارته، وهو لقاء تعويضي له بعد خسارته اللقاء الافتتاحي أمام أيه إم بنجاش بفارق نصف جول الهانديكاب.