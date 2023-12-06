اتحاد الكرة يُناقش تطوير «المراحل السنية»

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في دبي، ورشة عمل للمراحل السنية بحضور يان فانجال المدير الفني للاتحاد، وعبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات، وبمشاركة الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبي الناشئين والشباب، وممثلي الأندية للفئات المعنية.

وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز عملية التواصل والتشاور القائم والمستمر بين اتحاد الكرة وأندية الدولة، وتلقي ومناقشة المقترحات التي تسهم في تطور مسابقاتنا المحلية للفئات السنية، والتي ستسهم مستقبلاً في فرز اللاعبين الموهوبين، والاستعانة بهم في الفئة السنية الأعلى، وزيادة خبراتهم حين يتم انتقاؤهم ورفدهم بالمنتخبات الوطنية.

وناقشت الورشة عملية سير المسابقات لكل فئة في الموسم الحالي، وذلك من خلال استبيان يستهدف الوقوف على النقاط التي تخدم المسابقات، وتصل بها لمرحلة أعلى من الاحترافية.