أصداء عالمية واسعة لـ «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو واستعرضت النجاحات والإنجازات التي حققتها البطولة في نسختها الخامسة عشرة على الأصعدة كافة، ولا سيما العدد غير المسبوق للرياضيين المشاركين والحضور الجماهيري القياسي والانتشار الإعلامي العالمي. وباشرت اللجنة المنظمة بوضع أبرز ملامح النسخة القادمة استناداً إلى المكتسبات التي تم تحقيقها، بما يضمن مواصلة تحقيق النجاحات والمضي قدماً في مسيرة التميز والإنجاز.

ونجحت النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية من 1 – 10 نوفمبر العام الجاري، في تحقيق أصداء عالمية واسعة واستقطبت أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة، فضلاً عن حضور جماهيري غير مسبوق تعدّى عشرات الآلاف من عشاق الجو جيتسو القادمين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس مكانة البطولة الرائدة كأضخم وأبرز بطولة لرياضة الجو جيتسو على مستوى العالم.

وسجلت البطولة تمديد منافساتها لتستمر لمدة عشرة أيام، مع تخصيص أيام للفئات المختلفة من ناشئين وهواة وأساتذة ومحترفين، ما ساهم في تعزيز رصيد البطولة من الأرقام القياسية، حيث استقطبت أعداداً غير مسبوقة من اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 600 ساعة من النزالات في مختلف الفئات وعلى مختلف أبسطة البطولة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نجحت النسخة الـ 15 في المساهمة بتأكيد مكانة العاصمة أبوظبي الريادية على صعيد التميز والتفوق في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية التي تحققت بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي دفع برياضة الإمارات إلى قمة الهرم العالمي، والرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، التي شكلّت العامل الأبرز في بلوغ البطولة آفاقاً غير مسبوقة من النجاح والتألق وحصد الإشادة العالمية».

وأضاف: «يسرنا الإعلان عن نجاح البطولة في تحقيق جميع أهدافها على صعيد أعداد المشاركين واستقطاب نخبة لاعبي الجو جيتسو العالميين وتوفير استضافة لائقة للوفود العالمية المشاركة، فضلاً عن جذب حضور جماهيري لافت، والنجاح المبهر الذي حصده حفلا الافتتاح وجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو وحضور نخبة من كبار الشخصيات. كما لاقت البطولة اهتماماً بالغاً من وسائل الإعلام، إلا أن الناحية الأهم تمثلت في نجاحها بتقديم أعلى درجات التميز على مستوى التنظيم، ورسم صورة مشرفة عن كرم الضيافة الإماراتية وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للرياضيين والمنصة الأبرز لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية».

وتابع الظاهري: «أكدت البطولة أبوظبي مجدداً بأنها الفعالية الأضخم والأهم التي تجمع أسرة الجو جيتسو العالمية تحت سقف واحد، ولا سيما في ظل النجاح المبهر والأصداء الإيجابية الواسعة التي تلقيناها منذ اختتام فعاليات البطولة، والتي تؤكد بأننا على الطريق الصحيح مسترشدين بتوجيهات القيادة الرشيدة».

وأوضح الظاهري: «لعل من أبرز مكاسب البطولة الأداء القوي الذي قدمه أبناء وبنات الوطن، حيث تمكنوا من حصد 8 ميداليات ملونة في فئة المحترفين، بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزيتين ما يعكس مدى التزام الاتحاد بالتخطيط الاستراتيجي ويبرز العزيمة الراسخة والمهارات الفذة التي يتمتع بها أبطالنا».

وأشار الظاهري إلى أن هذه النسخة من البطولة سلطت الضوء على مدى الانتشار المتسارع الذي تحققه رياضة الجو جيتسو في مختلف أنحاء العالم، في ظل المشاركات اللافتة من الرياضيين من 127 دولة، والحضور الجماهيري المتميز من مختلف أنحاء العالم الذي أضفى أثراً لافتاً على حماس وندّية المنافسات وتحفيز الرياضيين لتقديم أفضل ما لديهم طوال أيام البطولة.

من جانبه أشار محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجو جيتسو ومدير البطولة، إلى تحقيق البطولة إنجازات متنوعة تساهم في تأكيد مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي ما زالت تزخر بأخبار البطولة وتتناول منجزاتها ودعمها الذي لا يضاهى للاعبي ومجتمع الجو جيتسو العالمي.

وقال المرزوقي: «سجلت البطولة معدلات انتشار وتفاعل لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهد وتفاعل مع محتواها عشرات الملايين من المتابعين حول العالم، ولا سيما مع قيام العديد من الأبطال المشاركين والمؤثرين المجتمعيين والجماهير بمشاركة تجربتهم الاستثنائية في البطولة وروعة الأجواء في أبوظبي، ما لاقى تفاعلاً قوياً وساهم في ترسيخ مكانة البطولة على مستوى العالم».

وقال عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: يساهم الانتشار اللافت والشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة الجو جيتسو بتعميق أثرها الإيجابي على مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع. كما حظيت النسخة الـ 15 بإعجاب الجمهور ورسخت مكانتها باعتبارها البطولة العالمية الأكثر شعبية في أبوظبي. ونتطلع لرؤية ما تحمله لنا فعاليات النسخة الـ 16 من البطولة في العام المقبل».