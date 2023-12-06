بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «عالمية» أصحاب الهمم





تايلاند (الاتحاد)

رفعت بعثة منتخب الإمارات المشاركة في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم بتايلاند رصيدها إلى 5 ميداليات في ثاني أيام منافسات الدورة، وفاز سالم الجنيبي، لاعب منتخب الدراجات، بميدالية فضية جديدة في سباق 60 كم، وهي الثانية له وللإمارات في الدراجات بعد ميداليته الفضية الأولى في سباق ضد الساعة فئة C3.

كما فاز منتخب ألعاب القوى بثلاث ميداليات في افتتاح مشاركته بالدورة، عن طريق محمد الكعبي الذي فاز بالميدالية الفضية في دفع الجلّة لفئة F36، ومحمد يوسف (فضية)، ومحمد الشحي (برونزية) في سباق 800م على الكراسي المتحرّكة لفئة T34.