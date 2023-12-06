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الرياضة

محمد عبيد حماد: شخصية «الزعيم» تُرجح الكفة في الآسيوية

محمد عبيد حماد: شخصية «الزعيم» تُرجح الكفة في الآسيوية
6 ديسمبر 2023 16:45

الاتحاد (العين)
قال محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة كرة القدم، حرص على تهنئة اللاعبين وجميع أعضاء البعثة العيناوية بعد نهاية المباراة مباشرة، في استاد عشق آباد، عبر مكالمة هاتفية، وأشاد خلالها بالأداء الذي قاد الفريق إلى النتيجة الإيجابية، الأمر الذي عزز من شعور الجميع بالفرحة والسعادة ورفع من روحهم المعنوية.
وتابع حماد: «شخصية الفريق المكتسبة من اسم العين وتاريخه الكروي العريض وشعور اللاعبين بالمسؤولية في الدفاع عن الشعار لتمثيل الدولة في البطولة الآسيوية، ورغم النقص العددي الكبير في القائمة الأساسية، إلا أن روح الفريق الواحد مكنت العين من الظهور المشرف والعودة من تركمانستان بالنتيجة القوية».
وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني، هيرنان كريسبو والطاقم الطبي قاما بدور كبير في تجهيز اللاعبين للاستحقاقات القادمة، إذ بدأ الإعداد عملياً مع نهاية مباراة أهال، من خلال برامج الاستشفاء، بسبب المردود القوي للفريق على أرضية ملعب عشق آباد، ذات العشب الاصطناعي، ووفقاً للبرنامج الإعدادي خلال الفترة المقبلة سيتابع العين برنامجه التدريبي مساء اليوم مباشرة، لأنه لا يوجد أي وقت للراحة خلال الفترة الحالية.

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