فيكتوري يدخل أجواء المنافسة في جائزة الشارقة لـ «الفورمولا-1»

دبي (الاتحاد)

يدخل فريق فيكتوري للزوارق السريعة للفورمولا-1 أجواء المنافسة في جائزة الشارقة الكبرى 2023، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023 والتي تنطلق يوم غد في بحيرة خالد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 21 زورقاً تمثل 10 فرق عالمية من مختلف قارات العالم.

ويسعى فريق فيكتوي في موسم عودته المتجددة عام 2023 بعد غياب في البطولة العالمية إلى الصعود مع الكبار في ختام الموسم متطلعاً للحصول على المراكز المتقدمة في الترتيب العام لبطولة العالم 2023 خاصة بعد الظهور القوي للفريق الذي نافس منذ البداية على المراكز الأولى.

ويحمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ذكريات جميلة وخالدة في بحيرة خالد حيث شهدت مع نهاية موسم 2016 حصول الفريق على المركز الأول في جائزة الشارقة منهياً ذلك الموسم في المركز الثاني للترتيب العام وهو الإنجاز الذي يأمل الفريق في تكراره مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع.

وأنهى فريق فيكتوري باشراف الجهازين الفني والإداري اختبارات وتجارب تدريبية في الفترة الماضية وعقب وصول الزوارق من أوروبا بمشاركة الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

ويحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك قبل المرحلة الختامية المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة بفارق 27 نقطة عن المتصدر و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد زورق الشارقة 12، بينما يملك المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والذي يشارك للموسم الأول في منافسات بطولة العالم -فورمولا1 ثلاث نقاط.

ووقف الجهاز الفني والمتسابقون على جاهزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم 2023 وأطمأن البطلان الفهيم وستارك على جاهزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة والتي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14 والذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.