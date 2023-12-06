انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

الظفرة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق غداً المرحلة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، وتستمر حتى 9 ديسمبر بمدينة السلع في الظفرة، ضمن مهرجان السلع البحري.

وتشمل البطولة 3 مراحل خصص لها 60 جائزة ضمن فئتي الرجال والنساء، وبقيمة إجمالية تبلغ مليونين و60 ألف درهم، إذ خصص للمحطة الأولى 20 جائزة بقيمة 460 ألف درهم، فيما تم تخصيص 20 جائزة للمحطة الثانية بقيمة 680 ألف درهم، و20 جائزة للمحطة الثالثة بقيمة 920 ألف درهم.

وتهدف البطولة إلى الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر، بحسب قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك، إحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة، وجعل المسابقة موسمية لعشاق الصيد.

وحددت اللجنة المنظمة طريقة الصيد المسموحة في البطولة بطريقة اللفاح (التشخيط) بالصنارة والونش، ولا يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها «الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة أو البويه وجميع الوسائل الأخرى».

وتتمثل شروط البطولة في التقيد بشروط الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة، وتصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها، فيما سيكون أقل وزن للمشاركة هو 25 كجم لفئة الرجال و10 كيلوجرامات لفئة النساء.

كما أن المسابقة مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات، والصيد متاح للمشاركين في مناطق الدولة كافة المصرح بالصيد فيها.