جولة ختام موسم زوارق الفورمولا- 1 في مؤتمر صحفي

الشارقة (الاتحاد)

تكشف «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، والاتحاد الدولي للرياضات البحرية في مؤتمر صحفي اليوم تفاصيل بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، وجولة «جائزة الشارقة الكبرى»، المقامة في دورتها الـ 22، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب، حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، على بحيرة خالد في الفترة الممتدة بين 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

واكتملت كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، لانطلاق «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الجولة الختامية لموسم الزوارق السريعة 2023، بما فيها المسار الجديد الذي سيخوض عليه المتسابقون، جائزة الشارقة الكبرى على بحيرة خالد.

ويسلط المؤتمر الصحفي، الضوء على صبغة التعديلات الجديدة التي ستظهر للمرة الأولى في «جائزة الشارقة»، بما فيها سباقا السرعة كما يكشف عن طموحات أبرز السائقين المنافسين على ألقاب جولة ختام الموسم، بدايةً من منافسات أفضل زمن «كسر الكيلو» التي تنطلق الجمعة، انتقالاً للتجارب التأهيلية بصبغتها الجديدة.