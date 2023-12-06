الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جولة ختام موسم زوارق الفورمولا- 1 في مؤتمر صحفي

جولة ختام موسم زوارق الفورمولا- 1 في مؤتمر صحفي
7 ديسمبر 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بطولة العالم للزوارق السريعة تعزف لحن الفورمولا-1 في بحيرة خالد
«الإعصار» يهدد كوزمين بـ«سيناريو بيسيرو»!

تكشف «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، والاتحاد الدولي للرياضات البحرية في مؤتمر صحفي اليوم تفاصيل بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، وجولة «جائزة الشارقة الكبرى»، المقامة في دورتها الـ 22، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب، حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، على بحيرة خالد في الفترة الممتدة بين 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.
واكتملت كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، لانطلاق «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الجولة الختامية لموسم الزوارق السريعة 2023، بما فيها المسار الجديد الذي سيخوض عليه المتسابقون، جائزة الشارقة الكبرى على بحيرة خالد.
ويسلط المؤتمر الصحفي، الضوء على صبغة التعديلات الجديدة التي ستظهر للمرة الأولى في «جائزة الشارقة»، بما فيها سباقا السرعة كما يكشف عن طموحات أبرز السائقين المنافسين على ألقاب جولة ختام الموسم، بدايةً من منافسات أفضل زمن «كسر الكيلو» التي تنطلق الجمعة، انتقالاً للتجارب التأهيلية بصبغتها الجديدة.

هيئة الإنماء التجاري والسياحي
بطولة العالم للزوارق السريعة
بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1
زوارق الفورمولا
الشارقة
آخر الأخبار
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©