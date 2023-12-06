20 دولة في كأس العالم للرماية «البارالمبية» بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تحتضن إمارة أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين في نادي العين الفروسية والرماية والجولف، حيث تقام المنافسات من 8 إلى 17 ديسمبر، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

وأكدت 20 دولة من مختلف قارات العالم مشاركتها في منافسات البطولة، يمثلها 213 لاعباً ولاعبة يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود، وحكام متخصصون ومؤهلون من خارج الدولة، ومن داخلها في تحكيم رياضة الرماية، يتنافسون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس ضغط هواء وناري والبندقية ضغط هواء وناري «سكتون» لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة رماية الشوزن، ورماية فئة المكفوفين.

تعتبر بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تقام للمرة السابعة على التوالي بمدينة العين، البطولة الوحيدة التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أقيمت على مدى الأعوام السابقة 2019، 2018، 2017، 2016، 2021، إضافة إلى بطولة العالم العام 2022.

أكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي للمرة السابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل ثقة ومسؤولية من قبل الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية، بما تملكه الإمارة ودولة الإمارات من مقومات عالمية للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها ست بطولات كأس عالم سابقة للرماية البارالمبية.

وأكد أن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية كافة، هي ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الرئيس لرياضة أصحاب الهمم، وذلك بتوفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين دائماً ما يكونون على قدر المسؤولية والتوقعات، والتي تؤكد أنهم يمتلكون قدرات كبيرة للسير على درب الإنجازات، ورفع راية الدولة على منصات التتويج.

وأشار الحميدان إلى أن دولة الإمارات ومؤسسة زايد العليا يمتلكان كوادر وطنية تتمتع بخبرات وإمكانات عالمية اكتسبتها على مدار سنوات من العمل الدولي في تنظيم واحتضان البطولات السابقة قادرة على الخروج بتنظيم نموذجي لمنافسات البطولة، معرباً عن أمنياته بنجاح أبطالنا في تحقيق نتائج طيبة بمختلف مسابقات البطولة، وتحقيق الميداليات ورفع علم الدولة على منصات التتويج، لاسيما ونحن نعيش أجواء احتفالات العيد الوطني الـ 52 للدولة.

من جانبه رحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 التي تحتضنها مدينة العين في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في ديسمبر المقبل.

وأكد العواني أن الاستضافة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة - على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جذب الفعاليات العالمية الكبرى، التي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من مرحلة بناء الإنسان وركيزة أساسية في تقدم ونهوض الأمم، في الوقت الذي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال العواني: «شهدت بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية على مدار النسخ الماضية، مشاركة المئات من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، لتعكس الاستضافة الدور القيادي والريادي لأبوظبي في احتضان كبريات الفعاليات العالمية الرياضية، وثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية بالبنية التحتية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به».

وأضاف العواني: «يدعم مجلس أبوظبي الرياضي التجمعات الهادفة للسلام والمحبة وتحقيق التواصل مع فئة أصحاب الهمم، الذين لطالما حققوا النجاحات تلو الأخرى في المحافل الرياضية المختلفة، والذين يسعى المجلس لتمكينهم في مجتمعاتهم للانتقال بهم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة المشاركة والفاعلية والتأثير، بل والإنجازات كذلك».

ومن ناحيته ثمّن عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان الإماراتي، ودعم القيادة لشرائح وفئات المجتمع الإماراتي كافة بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكد أن استضافة البطولة أصبح علامة مميزة في أجندة بطولات اللجنة البارالمبية الدولية ولجنة الرماية الدولية، نظراً للنجاح الكبير والمتميز في تنظيم واستضافة البطولات السابقة، وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لرعاية سموه للبطولة، والشكر للمسؤولين بالمجلس الشريك الاستراتيجي لمؤسسة زايد العليا وأمينه العام على التنسيق الدائم مع مؤسسة زايد لتنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، موضحاً أن متابعة مجلس أبوظبي الرياضي توفر المناخ الملائم لدعم تطور الرياضة عند هذه الفئة، وتعمل على اتساع القاعدة الرياضية لأصحاب الهمم.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتساهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسة زايد، ولاسيما الرياضية منها، وقال: إن تلك المبادرة تأتي من منطلق الحس الوطني لتلك الجهات لدعم الرياضة بصفة عامة، ورياضة أصحاب الهمم بالدولة، والجهات الراعية على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية الرماية الجولف، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرعاة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.