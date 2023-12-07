ألونسو «المرشح الأقوى» لخلافة أنشيلوتي في الريال

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتحدد بعد بصورة نهائية مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وما إذا كان سيرحل بنهاية عقده الصيف المقبل، أم يستمر، ويقوم بتمديد عقده لموسم آخر.

وترددت أنباء كثيرة عن وجود اتفاق شفوي بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، على توليه قيادة منتخب «السامبا» بمجرد انتهاء عقده في الصيف القادم، ليقود البرازيل في بطولة كوبا أميركا.

غيرأن أنشيلوتي لم يؤكد أو ينفي هذه التكهنات الخاصة بتدريب منتخب البرازيل، وإنما ألمح إلى أنه يتمنى في «قرارة نفسه» أن يبقى مع الريال لمواسم أخرى.

وفي حالة رحيل أنشيلوتي، هناك بعض الأسماء في «أجندة» فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، منها الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني راؤول جونزاليس مدرب فريق «لوكاستيا» رديف الريال، غيرأن «المرشح الأقوى» إسباني آخر، هو تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الألماني، والذي يتصدر «البوندسليجا» حالياً، برصيد 35 نقطة جمعها في 13 مباراة، وينافسه في المركزالثاني بايرن ميونيخ برصيد 32نقطة، ولكن له مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين الذي يتذيل ترتيب المسابقة.

ويُعتبر ألونسو أحد نجوم التدريب في الوقت الحالي، ويحظى بالإعجاب والمديح في أوروبا كلها، وأصبح مطلوباً في أكثرمن نادٍ أوروبي كبير، غير أنه مرتبط نفسياً بريال مدريد الذي لعب له خمسة مواسم من 2009 إلى 2014، بل ودرب فريق الشباب المدريدي، ولكنه لم يصل حتى الآن إلى اقتناع كامل بتولي مهمة تدريب «الميرينجي»، ولا يتعجل الرحيل عن ليفركوزن، حيث يحقق نتائج باهرة مع الفريق هذا الموسم، وفرصته كبيرة لحصد اللقب وانتزاعه من بين «أنياب» البايرن.

وعندما سُئل ألونسو عن تدريب الريال وإذا ما كان عقده يتضمن بنداً يتيح له فرصة الرحيل إلى «سانتياغو برنابيو»، أكد أنه يرفض الحديث عن مسائل تعاقدية لأنه مرتبط بعقد مع ليفركوزين حتى 2026، وسعيد هناك بهذه التجربة التي وضعته في مصاف المدربين الكبار في أوروبا.

ورغم ذلك يظل ألونسو مرشحاً قوياً لتدريب «البلانكوس» في حالة رحيل أنشيلوتي إلى البرازيل في نهاية عقده الصيف المقبل، ولكن إذا ما استمرت النتائج الإيجابية للمدرب الإيطالي مع الريال، ربما يفاجئه بيريز بتمديد عقده موسم أو موسمين آخرين.

وبدأ تشابي ألونسو، المولود في 25 نوفمبر1981، مسيرته التدريبية في لافابريكا «2018-2019» ومنه إلى ريال سوسيداد «ب» من 2019 إلى 2022، وبعدها شد الرحال إلى ألمانيا لتدريب باير ليفركوزن في 2022.

أما مسيرته لاعباً، فقد بدأها في ريال سوسيداد من 2000 إلى 2004، وتخللها موسم إعارة لإيبار، ثم انتقل إلى ليفربول من 2004 إلى 2009، وريال مدريد حتى 2014، وأخيراً بايرن ميونيخ حتى 2017.

ولعب لمنتخبي الشباب الإسبانيين تحت 18 و21 سنة، بينما انضم إلى منتخب «الروخا» في 2003 وحتى 2014، ويُعتبرألونسو أول مدرب في تاريخ ليفركوزن يحقق الفوز في 14مباراة متتالية بمختلف المسابقات.