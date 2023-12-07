«نادي بيليه» يسقط بعد مجد 111 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)

انتهت منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم بتتويج بالميراس للمرة الثانية على التوالي باللقب، ولكن في الجانب الآخر من جدول الترتيب، حدثت نتيجة صادمة للجميع بهبوط النادي العريق والكبير سانتوس إلى مصاف الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه الطويل!

وصدمت الجولة الختامية من الدوري البرازيلي عشاق كرة القدم، وقد تلقّى سانتوس الخسارة على ملعبه وبين جماهيره بنتيجة 1-2 من نادي فورتاليزا في الدقيقة 96، حيث كان يحتاج سانتوس للفوز من أجل ضمان البقاء فقط، ولكنه فشل في تحقيق ذلك.

وأحدث جمهور سانتوس حالة من الشغب، بعد تسجيل نادي فورتاليزا لهدف الفوز، ما جعل لاعبي فورتاليزا يغادرون الملعب حرصاً على سلامتهم.

ويمثّل سقوط سانتوس هزّة كبيرة للوسط الرياضي البرازيلي الذي لم يشهد غياب النادي الكبير على الإطلاق منذ تأسيسه قبل 111 عاماً.

وكان سانتوس واحداً من ثلاثة أندية لم تهبط في تاريخ الدوري إلى جانب فلامينجو وساو باولو، وعلى مستوى الإنجازات، فيعدّ سانتوس رابع الأندية البرازيلية في عدد الألقاب، حيث حقق 17 بطولة في كل المسابقات المحلية والخارجية، وهو يأتي بعد بالميراس (23) وفلامينجو (22) وساو باولو (19). أما في بطولات الدوري، فهو ثاني أكثر الأندية تحقيقاً للّقب بـ8 مرات بعد بالميراس، الذي وصل 12 لقباً، وعلى المستوى القاري، فهو أكثر من حقق لقب ليبرتادوريس بـ3 مرات، متساوياً مع 4 أندية برازيلية أخرى.

سانتوس الذي خرّج الأسطورة البرازيلية بيليه للعالم، إضافةً إلى لاعبين نجوم مثل نيمار و روبينهو، وغيرهم من اللاعبين، لم يتوقع أكثر المتشائمين وصوله إلى هذه المرحلة والهبوط بعد أكثر من قرن من الزمان.