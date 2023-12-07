اتحاد التنس يتوج أبطال الأكاديميات بعد 45 جولة

دبي (الاتحاد)

توج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، الفائزين الأوائل في دوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي بنسخته السابعة، والذي شهد مشاركة نخبة من لاعبي الأكاديميات والأندية في دبي، وسط مستويات فنية مميزة عكست تطور اللعبة في الدولة، وتم خلالها تنظيم 45 جولة لمختلف الفئات.

وثمن المرزوقي الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في إنجاح البطولة وحكام ومدربي التنس في الدولة، وأشاد بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أنها تعكس النقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة والدور البارز للأندية والاكاديميات في نشر ثقافة اللعبة.

وقال المرزوقي: «مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم حريص على تعزيز الاستدامة في تنظيم البطولات والإشراف عليها، فنياً وتنظيمياً، وبما يعكس مسؤوليته الإدارية، وستشهد أجندة الموسم المقبل ستشهد تنظيم بطولات نوعية مختلفة».

وفي أبرز النتائج فاز في فئة المحترفين علي أحسن شاه بالمركز الأول، وفي فردي الرجال للفئة الأولى، فاز فلاد تيودورسكو، وفي الثانية فاز يوسف سرور، والثالثة فاز سلمان أصف، بينما في الفرقي للفئة الأولى فاز الثنائي ألكسندر وإعجاز، وفي فردي السيدات للفئة الأولى فازت ماري لين، وفي الثانية ميلاني فارجاس، وفي الزوجي المختلط، فاز الثنائي ماري لين وإيمانويل وفي زوجي السيدات، فاز الثنائي ماري لين وماريا.

وفي بطولة دوري الأكاديميات فازت أكاديمية بي بي أي بالمركز الأول للمستوى الأول، وجاءت أكاديمية توب سبن بالمركز الثاني، بينما للمستوى الثاني فازت أكاديمية 360 للتنس بالمركز الأول، واحتلت توب سبين المركز الثاني، وفي المستوى الثاني فازت أكاديمية تنس 360 بالمركز الأول، واحتلت أكاديمية مراد أوجلو المركز الثاني، وفي المستوى الثالث فازت أكاديمية أريا سبورت بالمركز الأول، واحتلت أكاديمية راكيت آيس المركز الثاني.