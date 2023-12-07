مهدي قائدي «نيولوك» قبل مواجهة العين

فيصل النقبي (كلباء)

ظهر الإيراني مهدي قائدي نجم اتحاد كلباء بشكل جديد في تدريبات فريقه الأخيرة، استعداداً لمواجهة العين في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين بعد غدٍ السبت على ملعب الفريق وبين جماهيره.

وصبغ قائدي شعره باللون الأبيض المميز، ليواصل تميزه خارج الملعب، كما تميز داخله في أفضل انطلاقة له في المسابقة، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف، وصنع هدفين، وأسهم في حصول «النمور» على 11 نقطة بالمسابقة، وهو أحد نجوم الفريق ومسابقة الدوري.

وانتقل قائدي بنظام الإعارة هذا الموسم، قادماً من شباب الأهلي، حيث سبق له اللعب بالموسم الماضي مع «الفرسان»، وسجل 4 أهداف، ويعتبر الأجنبي الأفضل في صفوف «النمور» هذا الموسم.