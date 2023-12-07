الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخماسي الحديث» يُوقع أول اتفاقية خارجية مع السعودية

«الخماسي الحديث» يُوقع أول اتفاقية خارجية مع السعودية
7 ديسمبر 2023 12:00

علي معالي (دبي)
شهد مقر اتحاد الخماسي الحديث في أبوظبي توقيع أول مذكرة تفاهم مع اتحاد خليجي في انطلاقة جديدة لهذا الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وذلك مع الاتحاد السعودي بحضور حسين العبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد، رئيس المكتب التنفيذي، وهي خطوة أولى لاتحاد الخماسي نحو التعاون مع الاتحادات الخليجية المجاورة بعد الانطلاقة الجديدة، والتي شهدت تنظيم بطولتين عالميتين بإسناد من الاتحاد الدولي، ونجح فيهما بدرجة كبيرة.
وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تهدف إلى نشر اللعبة على نطاق أوسع ليس في الإمارات فقط، بل في السعودية، خاصة أنها من الألعاب الأولمبية العريقة وذات التاريخ الطويل، وأن الفترة الماضية منذ تكوين الاتحاد كان الهدف نشر اللعبة في مجتمع أبوظبي والإمارات بشكل عام، وهو ما نجح فيه الاتحاد حتى الآن بنسبة كبيرة.
قالت هدى المطروشي: «التطور في اللعبة يحتاج إلى شركاء لكي نسير معا، وهو ما نسعى إليه خلال الفترات المقبلة، وأن الخطوة الأولى جاءت مع الشقيقة السعودية نظرا للأرض الرياضية الخصبة الموجودة فيها، ونبحث عن شركاء للنجاح لننطلق معاً نحو أفاق أرحب في مجال هذه اللعبة المركبة، والتي تحتاج من الجميع إلى جهد مضاعف للمساعدة في نشرها، وتحقيق طموحاتنا».
وأضافت: «نجحنا بدرجة امتياز في الاختبار الدولي الأول لنشأة هذا الاتحاد من خلال تنظيم بطولتين عالميتين برعاية الاتحاد الدولي، والتواجد والمشاركة المميزة في البطولة الأولى بالشارقة، والثانية في أبوظبي رغم حداثة اللعبة، ثم نحاول الانطلاق إلى دول الخليج لكي نسير معاً في نشر اللعبة بين شبابنا للتنافس الرياضي الهادف».
وعن الاتفاقية وتفعيل بنودها قالت هدى المطروشي: «تم الاتفاق على العديد من العناصر الجوهرية، ومنها تعزيز أوجه التعاون سواء بإقامة بطولات أو عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية بما يخدم اللعبة والرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية للبلدين، كما تم التنسيق فيما يتعلق بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية، وأيضاً فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي للعبة والاتحاد القاري، بما يخدم اللعبة والمنطقة، وكذلك التنسيق والسعي لإنشاء اتحاد خليجي وعربي للعبة».

أخبار ذات صلة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
السعودية
أبوظبي
آخر الأخبار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
علوم الدار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
اليوم 15:38
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©