«الخماسي الحديث» يُوقع أول اتفاقية خارجية مع السعودية

علي معالي (دبي)

شهد مقر اتحاد الخماسي الحديث في أبوظبي توقيع أول مذكرة تفاهم مع اتحاد خليجي في انطلاقة جديدة لهذا الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وذلك مع الاتحاد السعودي بحضور حسين العبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد، رئيس المكتب التنفيذي، وهي خطوة أولى لاتحاد الخماسي نحو التعاون مع الاتحادات الخليجية المجاورة بعد الانطلاقة الجديدة، والتي شهدت تنظيم بطولتين عالميتين بإسناد من الاتحاد الدولي، ونجح فيهما بدرجة كبيرة.

وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تهدف إلى نشر اللعبة على نطاق أوسع ليس في الإمارات فقط، بل في السعودية، خاصة أنها من الألعاب الأولمبية العريقة وذات التاريخ الطويل، وأن الفترة الماضية منذ تكوين الاتحاد كان الهدف نشر اللعبة في مجتمع أبوظبي والإمارات بشكل عام، وهو ما نجح فيه الاتحاد حتى الآن بنسبة كبيرة.

قالت هدى المطروشي: «التطور في اللعبة يحتاج إلى شركاء لكي نسير معا، وهو ما نسعى إليه خلال الفترات المقبلة، وأن الخطوة الأولى جاءت مع الشقيقة السعودية نظرا للأرض الرياضية الخصبة الموجودة فيها، ونبحث عن شركاء للنجاح لننطلق معاً نحو أفاق أرحب في مجال هذه اللعبة المركبة، والتي تحتاج من الجميع إلى جهد مضاعف للمساعدة في نشرها، وتحقيق طموحاتنا».

وأضافت: «نجحنا بدرجة امتياز في الاختبار الدولي الأول لنشأة هذا الاتحاد من خلال تنظيم بطولتين عالميتين برعاية الاتحاد الدولي، والتواجد والمشاركة المميزة في البطولة الأولى بالشارقة، والثانية في أبوظبي رغم حداثة اللعبة، ثم نحاول الانطلاق إلى دول الخليج لكي نسير معاً في نشر اللعبة بين شبابنا للتنافس الرياضي الهادف».

وعن الاتفاقية وتفعيل بنودها قالت هدى المطروشي: «تم الاتفاق على العديد من العناصر الجوهرية، ومنها تعزيز أوجه التعاون سواء بإقامة بطولات أو عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية بما يخدم اللعبة والرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية للبلدين، كما تم التنسيق فيما يتعلق بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية، وأيضاً فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي للعبة والاتحاد القاري، بما يخدم اللعبة والمنطقة، وكذلك التنسيق والسعي لإنشاء اتحاد خليجي وعربي للعبة».