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الرياضة

«الإعصار» يهدد كوزمين بـ«سيناريو بيسيرو»!

«الإعصار» يهدد كوزمين بـ«سيناريو بيسيرو»!
7 ديسمبر 2023 12:30

مراد المصري (دبي)
يطمح حتا لافتتاح رصيده من النقاط للمرة الأولى هذا الموسم على ملعبه باستاد راشد بن حمدان آل مكتوم، وذلك عندما يواجه الشارقة بعد غدٍ السبت في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.
ويتطلع «الإعصار» لتكرار ذكريات قبل نحو ست سنوات في أكتوبر 2017، عندما تفوق وقتها على ملعبه على «الملك» 3-2، في مواجهة أدت إلى اتخاذ الشارقة قرار إقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بسبب سوء النتائج، وتعيين عبد العزيز العنبري مكانه، حيث يمر الفريق بالوقت الحالي بمرحلة من سوء النتائج أيضاً، بعدما غاب عنه الفوز في آخر ست مباريات في مختلف البطولات، وودع مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أبطال آسيا.
ويدرك حتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، أن المعطيات لا تصب في مصلحته في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل غياب الفاعلية الهجومية، بعدما عرف «الإعصار» طريقه نحو الشباك في ثلاث مباريات، فيما صام عن التسجيل في ست مباريات أخرى، إلى جانب بحثه عن مواصلة رفع درجة التركيز، فبعد الخسارة في الوقت القاتل بهدف على أرضه أمام بني ياس في الجولة قبل الماضية، خطف هدف التعادل أمام عجمان في الوقت القاتل في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة الرابعة ويعزز المعنويات في رحلة البحث عن النجاة عن الهبوط بعد صعوده بطلاً لدوري الدرجة الأولى.
ومن المتوقع أن يقوم فيفياني ببعض التعديلات على التشكيلة خلال المباراة المقبلة، وذلك مع ارتفاع جاهزية المجموعة مع مواصلة العمل خلال فترات التوقف الحالية للوصول إلى التحضير البدني والفني المطلوب لإكمال الموسم.

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