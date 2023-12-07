منتخب اليد يواجه هونج كونج في افتتاح تصفيات المونديال

رضا سليم (دبي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي ستقام بصالة مدينة خليفة الرياضية بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة إلى المونديال.

ويلتقي منتخبنا مع هونج كونج في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة يوم 11 يناير المقبل، وهي أولى مباريات البطولة، ويلتقي منتخبنا في المباراة الثانية مع كازاخستان يوم 13 يناير، والمباراة الثالثة أمام البحرين يوم 15 يناير.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبات قطر والكويت وعُمان والصين تايبيه في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران وكوريا والصين ونيوزيلندا، وجاءت منتخبات السعودية والعراق واليابان والهند في المجموعة الثالثة الحديدية، واختار البحرين اللعب في المجموعة الرابعة بجوار منتخبنا وهونج كونج وكازاخستان.

ويتم تقسيم المنتخبات بعد نهاية الدور الأول إلى 4 مجموعات، الأولى والثانية تلعب في الدور الرئيس، وهي المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في الدور التمهيدي وتضم المجموعة الأولى، أول الأولى مع وثاني الثانية وأول الثالثة وثاني الرابعة فيما تضم المجموعة الثانية، أول الثاني وثاني الأولى وأول الرابعة وثاني الثالثة، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويحصل على بطاقة التأهل للمونديال.

فيما يتم تقسيم المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابعة في كل مجموعة إلى مجموعتين للعب على مراكز الترضية، من التاسع إلى السادس عشر، حيث تضم المجموعة الثالثة طبقا للترتيب الثالث والرابع مع المجموعة الأولى مع الثالث والرابع من المجموعة الرابعة ثم المجموعة الرابعة والأخيرة تضم الثالث والرابع من المجموعة الثاني مع الثالث والرابع من المجموعة الثالثة.

وتنطلق مباريات الدور الرئيس للبطولة يوم 18 يناير، على أن تختتم يوم 21 يناير، فيما يُقام الدور نصف النهائي يوم 23 يناير والنهائي يوم 25 يناير.