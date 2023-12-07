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الرياضة

إسماعيل ينضم لقائمة إصابات عجمان

إسماعيل ينضم لقائمة إصابات عجمان
7 ديسمبر 2023 14:00

رضا سليم (دبي) 
يواجه فريق عجمان شبح الإصابات التي تطارد الفريق قبل مواجهة الجزيرة اليوم في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي ستقام باستاد محمد بن زايد، بعدما انضم محمد إسماعيل مدافع «البرتقالي» إلى قائمة المصابين، وأبرزهم المغربي وليد أزارو وسيف راشد وجيانلوكا، وعبيد الزعابي، وهو ما يعني أن الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق في موقف صعب خاصة إن الغيابات في جميع الخطوط.
وينتظر أن يعود المدافع نادر الغندري إلى صفوف الفريق في المباراة بجوار عبدالله صالح وعبدالرحمن راكان وسعود سعيد، فيما سيلعب في الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز وناصر عبدالهادي، وفي الوسط علي مدن وهيكل الشيخاوي، وفي الهجوم الكاميروني روكي مارسيانو، وهي التشكيلة التي يسعى إيسايلا إلى تثبيتها في كل المباريات، إلا أن الإصابة في كل مباراة تدفعه للتغير في القائمة.
ويبحث «البرتقالي» عن النتيجة الإيجابية أمام «فخر أبوظبي» الباحث هو الآخر عن العودة بعد النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة باستثناء فوزه على بني ياس 4-1، إلا أنه خسر أمام خورفكان والوصل وتعادل مع الشارقة أي نقطة واحدة في 3 مباريات متتالية، وهو ما يجعل الفريق أكثر إصراراً على الفوز.
وتعد المواجهة رقم 23 بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث فاز الجزيرة في 13 مواجهة مقابل 3 ل«البرتقالي»، وكان التعادل حاضراً في 6 مواجهات، ويقبع عجمان في المركز الثاني عشر لجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من فوز وحيد على خورفكان والتعادل في 4 مباريات، ويصطدم بـ 3 مواجهات صعبة قبل توقف الدوري الطويل، حيث ينتظر الفريق مواجهتين في غاية الصعوبة أمام النصر في الأسبوع الحادي عشر والشارقة في الأسبوع الثاني عشر للدوري.

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دانييل إيسايلا
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