خورفكان يستعيد «الظهيرين» قبل لقاء النصر

فيصل النقبي (خورفكان)

استعاد خورفكان الظهير الأيمن سلطان فايز، العائد من الإصابة، بعد تعافيه التام واقترابه من العودة إلى المستطيل الأخضر، وسيكون إضافة حقيقية للفريق في لقائه القادم أمام النصر «السبت» في الجولة العاشرة للدوري.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز الظهير الأيسر عبدالرحمن يوسف للعودة من جديد، واللحاق باللقاء المهم للفريق لتكتمل صفوف الفريق بعودة المصابين.

ويعول نيبوشا مدرب «النسور» على اكتمال صفوف الفريق من أجل تجهيز اللاعبين لاقتناص النقاط الثلاث المهمة في ظل وضعية الفريق الصعبة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يملك 7 نقاط في المركز 11.