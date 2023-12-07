الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهوتي: «دولية» أبوظبي للسباحة محطة مهمة للاحتكاك والتنافس

الهوتي: «دولية» أبوظبي للسباحة محطة مهمة للاحتكاك والتنافس
7 ديسمبر 2023 15:00

علي معالي (دبي)
أكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية أن استضافة النادي أول بطولة دولية للسباحة بهذا الحجم على مدار 3 أيام، تبدأ من الغد وتستمر حتى الأحد المقبل، مؤشر نهدف من خلاله إلى تحقيق وتأكيد العديد من النواحي خلال عملنا مع الألعاب المائية بشكل عام، والسباحة بشكل خاص.
وقال حميد الهوتي: «مشاركة 600 سباح وسباحة من دول عربية وأجنبية مختلفة يؤكد قدرة إمارة أبوظبي على استضافة أحداث كبرى يمكن أن يكون لها الصدى الإيجابي في اتجاهات مختلفة، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الرائعة الموجودة في منشأة بحجم حمام سباحة المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، بأبوظبي، والذي تم تصميمه بمواصفات عالمية، أضف إلى ذلك أنها ترفع من مؤشرات إمارة أبوظبي في الاتحاد الدولي والقارة الآسيوية بما يخدم مستوى السباحة بشكل عام».
وقال حميد الهوتي:«السباحة في قارة آسيا من أصعب الرياضات، وبالتالي أن نقوم بتوفير احتكاك دولي لسباحينا بهذا الحجم فهو يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، ويرفع قدراتهم في ظل المدارس المختلفة المشاركة في هذا الحدث الكبير، ولا يُمكن إغفال الدور الرائع والتعاون المميز لنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، كوننا شركاء معاً من أجل تطوير رياضة السباحة والألعاب المائية بشكل عام، وهناك تناغم بيننا في هذا الاتجاه بما يخدم مصلحة الوطن».
وتشهد بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، مشاركة أكثر من 600 سباح وسباحة، من 80 جنسية مختلفة، يمثلون 40 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة يتنافسون في أكثر من 2800 سباق فردي، وتضم القائمة نحو 150 سباحاً وسباحة من المواطنين يمثلون نادي أبوظبي للرياضات المائية وناديي الذيد والحمرية، يتنافسون في أكثر من 24 سباقاً فردياً، من بينهم سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة من 1500 م، و800 م، و400 م حرة، وأيضاً سباقات التتابع، للفئات العمرية كافة من الأشبال والناشئين والشباب والعموم، ومسابقات خاصة للأساتذة «الماسترز».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يتعاون مع «ميرال»
بطولة العالم للسبارتن.. النخبة تواجه «التحدي» في الوثبة
مجلس أبوظبي الرياضي
السباحة
منتخب السباحة
آخر الأخبار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
علوم الدار
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج
اليوم 15:38
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©