الهوتي: «دولية» أبوظبي للسباحة محطة مهمة للاحتكاك والتنافس

علي معالي (دبي)

أكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية أن استضافة النادي أول بطولة دولية للسباحة بهذا الحجم على مدار 3 أيام، تبدأ من الغد وتستمر حتى الأحد المقبل، مؤشر نهدف من خلاله إلى تحقيق وتأكيد العديد من النواحي خلال عملنا مع الألعاب المائية بشكل عام، والسباحة بشكل خاص.

وقال حميد الهوتي: «مشاركة 600 سباح وسباحة من دول عربية وأجنبية مختلفة يؤكد قدرة إمارة أبوظبي على استضافة أحداث كبرى يمكن أن يكون لها الصدى الإيجابي في اتجاهات مختلفة، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الرائعة الموجودة في منشأة بحجم حمام سباحة المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، بأبوظبي، والذي تم تصميمه بمواصفات عالمية، أضف إلى ذلك أنها ترفع من مؤشرات إمارة أبوظبي في الاتحاد الدولي والقارة الآسيوية بما يخدم مستوى السباحة بشكل عام».

وقال حميد الهوتي:«السباحة في قارة آسيا من أصعب الرياضات، وبالتالي أن نقوم بتوفير احتكاك دولي لسباحينا بهذا الحجم فهو يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، ويرفع قدراتهم في ظل المدارس المختلفة المشاركة في هذا الحدث الكبير، ولا يُمكن إغفال الدور الرائع والتعاون المميز لنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، كوننا شركاء معاً من أجل تطوير رياضة السباحة والألعاب المائية بشكل عام، وهناك تناغم بيننا في هذا الاتجاه بما يخدم مصلحة الوطن».

وتشهد بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، مشاركة أكثر من 600 سباح وسباحة، من 80 جنسية مختلفة، يمثلون 40 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة يتنافسون في أكثر من 2800 سباق فردي، وتضم القائمة نحو 150 سباحاً وسباحة من المواطنين يمثلون نادي أبوظبي للرياضات المائية وناديي الذيد والحمرية، يتنافسون في أكثر من 24 سباقاً فردياً، من بينهم سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة من 1500 م، و800 م، و400 م حرة، وأيضاً سباقات التتابع، للفئات العمرية كافة من الأشبال والناشئين والشباب والعموم، ومسابقات خاصة للأساتذة «الماسترز».