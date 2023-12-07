كرنفال ميدان يرفع وتيرة التحدي بـ 2 مليون درهم



عصام السيد (دبي)



تطارد نخبة الخيول لقب سباق القرهود سبرينت، ثاني جولات سلسلة الإمارات لسباق السرعة الذي تبلغ جوائزه نصف مليون درهم، هو السباق الرئيس في الأمسية الثالثة من كرنفال سباقات دبي التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، إلى جانب سباق الافتتاح ذا مجاني ستيكس للخيول العربية الأصيلة، وتتجاوز الجوائز المالية المرصودة للأمسية 2 مليون درهم.

ويتنافس نجوم السرعة في الطريق إلى يوم كأس دبي العالمي في سباق القرهود للسرعة «قوائم» لمسافة 1200 متر، الذي يعد بمثابة طريق تجريبي واختبار للوصول إلى النجومية في المجموعة الأولى في بطولة دبي جولدن شاهين، و11 حصاناً لديهم هذا الهدف المحتمل.

ويقود «كلر أب» التحدي في مشاركته الأولى بالموسم أمام الثنائي «ليدنج سبيريت» الفائز في مشاركته الأخيرة على ذات المضمار والمسافة، و«فريدم فايتر»، كما يبدو «ماجيك بيتيشن» جاهزاً لمواجهة التحدي الصعب، ويدفع المضمار الأصفر بالجواد «سليم» في أول ظهور محلي.

وتنطلق الأمسية بسباق ذا مجاني ستيكس (للفئة الثانية) المخصص للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1900 متر، أبرزها حامل لقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى «جوغورثا دي مونلو»، و«آر بي ريتش لايك مي» بطل سباق بني ياس للفئة الثانية، و«دريان» الفائز في مضمار العين.

ويجتذب سباق عزيزي كريك فيوز لمسافة الميل في الشوط الثاني، الخيول في سن ثلاث سنوات «مبتدئة» أبرزها «ماي فيرس»، و«فيرست ماجيك» و«نيفرشو ويكنس»، وفي الشوط الرابع لمسافة الميل، يواجه «مليتاري آرتيست» خصمه «نزيه» لجودلفين، وينافسهم «كلر كوليكت».

وفي سباق عزيزي جراند – هانديكاب، في الشوط السادس على مسافة 2200 متر، يبحث «مكفول» لإسطبلات جبل علي عن فوزه الثاني على التوالي بعد نجاحه في مضمار العين، كما يعد «إكسايتنج ديز» منافساً خطيراً برصيد 3 انتصارات.

وفي الشوط الخامس (عزيزي ريفيرا) لمسافة 1400 متر – هانديكاب، يسعي «رائد» الفائز في مشاركته الأخيرة بمضمار جبل علي لتحقيق فوزه الثاني، لكنه يواجه خيولاً لديها خبرة طويلة مثل «تهديد»، و«صنديد»، وتتجه الأنظار نحو «الهزيم» الذي لم يحل خارج الميزان في آخر 6 سباقات له، في الشوط السابع (عزيزي فينيس) لمسافة 1900 متر – هانديكاب، وينافسه «أجوستي فيسكال» و«كفو» و«إمبيريال إمباير».

ويبحث «الجداف» عن فوزه الثاني على التوالي في الشوط الثامن لمسافة الميل – هانديكاب، وتأتي الخطورة من «كحيل» الفائز على ذات المضمار والمسافة هناك «ميادين»، وتختتم الأمسية بسباق هانديكاب لمسافة 1200 متر يشارك فيه «هايد بارك» المرشح البارز، ويواجه كل من «الهدير» الفائز في سباقين لشادويل، وهناك «تأكيد» باللون الأصفر المتميز لمضمار جبل علي.