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الرياضة

إيقاف دوناروما بسبب «الخشونة»!

إيقاف دوناروما بسبب «الخشونة»!
7 ديسمبر 2023 12:56

باريس (رويترز)
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الليلة الماضية إنها عاقبت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بالإيقاف لمباراتين بسبب خشونته الواضحة خلال التحام تسبب في طرده في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 في ملعب لوهافر الأحد الماضي.
وطرد الحارس الإيطالي الدولي في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل متهور على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.
وبسبب هذا الإيقاف سيغيب دوناروما عن مباراتي حامل اللقب في الدوري أمام نانت وليل في الجولتين المقبلتين، لكنه سيكون بوسعه المشاركة في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني في ملعب الأخير الأربعاء المقبل.

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